In St. Veit an der Glan wurde ein 3-jähriges Mädchen am Freitagvormittag vom Hund ihrer Großeltern ins Gesicht gebissen.

St. Veit an der Glan. Beim Spielen im Garten vor einem Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit/Glan ist am Freitagvormittag ein drei Jahre altes Mädchen vom Hund seiner Großeltern ins Gesicht gebissen worden. Laut Polizei wurde die Dreijährige verletzt, der Rettungshubschrauber brachte sie ins Klinikum nach Klagenfurt. Warum der Hund zugebissen hatte, war vorerst unklar.