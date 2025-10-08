Mit Fake-Waffe: 57-Jähriger bedrohte Jugendliche in Einkaufszentrum

Der 57-Jährige fühlte sich von den Jugendlichen gestört.

Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole soll ein 57-Jähriger am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem kleineren Einkaufszentrum in der Donaustadt zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren bedroht haben.

Stammlokal rückte Telefonnummer raus

Die Teenies flüchteten und verständigten den Polizeinotruf.

Über eine Telefonnummer, welche die Beamte von einem nahegelegenen Lokal erhielten, in dem der Angreifer Stammgast ist, konnte der 57-Jährige ausgeforscht werden. Er begab sich kurz darauf zu den Polizisten und wurde festgenommen. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Festgenommene bestritt, die Jugendlichen bedroht zu haben und gab an, die Pistole lediglich hergezeigt zu haben.

Als Grund für seinen Ausraster gab er an, dass ihn die Jugendlichen gestört hatten, weil sie angeblich Böller geworfen hatten. Diese Behauptung konnte durch Zeugen und Lokalbetreiber jedoch nicht bestätigt werden. Der 57-Jährige befand sich am Mittwoch noch in polizeilichem Gewahrsam.