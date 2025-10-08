Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Spielzeugpistole
© LPD Wien

In Gewahrsam

Mit Fake-Waffe: 57-Jähriger bedrohte Jugendliche in Einkaufszentrum

08.10.25, 13:47
Teilen

Der 57-Jährige fühlte sich von den Jugendlichen gestört. 

Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole soll ein 57-Jähriger am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem kleineren Einkaufszentrum in der Donaustadt zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren bedroht haben.

Stammlokal rückte Telefonnummer raus

Die Teenies flüchteten und verständigten den Polizeinotruf.
Über eine Telefonnummer, welche die Beamte von einem nahegelegenen Lokal erhielten, in dem der Angreifer Stammgast ist, konnte der 57-Jährige ausgeforscht werden. Er begab sich kurz darauf zu den Polizisten und wurde festgenommen. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Festgenommene bestritt, die Jugendlichen bedroht zu haben und gab an, die Pistole lediglich hergezeigt zu haben.

Als Grund für seinen Ausraster gab er an, dass ihn die Jugendlichen gestört hatten, weil sie angeblich Böller geworfen hatten. Diese Behauptung konnte durch Zeugen und Lokalbetreiber jedoch nicht bestätigt werden. Der 57-Jährige befand sich am Mittwoch noch in polizeilichem Gewahrsam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden