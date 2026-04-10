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Unfall
© Getty

Horror-Crash

Mopedfahrer (16) unter Auto eingeklemmt - tot

10.04.26, 06:01
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Ein 16-Jähriger ist am späten Donnerstagnachmittag in Ebenthal im Bezirk Klagenfurt-Land bei einem Unfall mit seinem Motorrad ums Leben gekommen.  

Kärnten. Der Bursch kam laut der Polizei auf der L100 (Miegerer Straße) im Ortsteil Rain in einer Linkskurve zu Sturz und rutschte mit beiden Rädern unter einen entgegenkommenden Pkw, der von einem Deutschen gelenkt wurde.

Das Unfallopfer musste, weil es eingeklemmt war, zunächst von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Wagenheber geborgen werden. Der Notarzt, der eine Reanimation durchführen wollte, konnte danach nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen.

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