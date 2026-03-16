PWÖ bringt internationales Wrestling nach Payerbach

Am 21. März kehrt der Verein Pro Wrestling Österreich mit einer actiongeladenen Wrestlingshow in die Ghega-Halle Payerbach zurück. Am Programm stehen sieben Kämpfe, darunter drei internationale Titelkämpfe, ein international besetzter Vierkampf der Frauen und das Battle Zone Rumble.

Neben etablierten heimischen Wrestlern und den größten österreichischen Nachwuchstalenten stehen auch Athletinnen und Athleten aus über zehn Nationen im Ring. Vertreten sind unter anderem Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Malta und Vietnam.

Hauptkampf um die PWÖ Openweight Championship

Im Hauptkampf des Abends steht die PWÖ Openweight Championship auf dem Spiel. Der Dresdner Laurance Roman, der den Titel im Jänner in Lanzenkirchen gegen den Wiener Martn Pain gewinnen konnte, muss seinen Gürtel erstmals verteidigen. Sein Gegner ist der österreichische Catch-Veteran Chris Colen. Roman und Colen standen sich bereits 2024 im Rahmen der Sommerbühne Neunkirchen gegenüber, damals konnte sich Colen den Sieg sichern. Für Roman bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, während Colen erneut nach dem wichtigsten Titel von Pro Wrestling Österreich greift.

Titelkämpfe um die PWÖ Tag Team und Nine States Championship

Neben dem Openweight-Titel stehen zwei weitere Championship-Matches am Programm.

Um die PWÖ Tag Team Championship treffen die amtierenden Champions Binolt Leach und Joe Bravo aus Wien, gemeinsam bekannt als die Bleach Blonde Bastards, auf das Team Planet Gojirah. Dieses besteht aus dem ehemaligen PWÖ Openweight Champion Robert Dreissker aus Tulln sowie dem deutschen PWÖ-Debütanten Marc Empire, welche sich gemeinsam mit der wXw Tag Team Championship bereits die wichtigste Teamkampfauszeichnung Kontinentaleuropas sichern konnten.

© PWÖ



Auch um die PWÖ Nine States Championship kommt es zu einem Rückkampf. Der slowenische Neo-Champion Mirko Panic trifft auf den Slowaken Ricky Sky. Panic gewann den Titel in Lanzenkirchen in einem 3-Way-Match (Dreikampf) gegen den bisherigen Titelträger Sky und den Allentsteiger Rage.

© PWÖ

Internationaler Vierkampf der Frauen

In der PWÖ Women’s Division erwartet das Publikum erstmals ein rein internationales 4-Way-Match zwischen vier Spitzenwrestlerinnen der europäischen Szene. Im Ring stehen die Französin Cory Zero, die Ungarin Orsi, die Britin LA Taylor und die Deutsche Stephanie Maze. Vier Athletinnen mit reichlich internationaler Erfahrung, die Suche nach einer Favoritin fällt hier besonders schwer. Die Entscheidung fällt durch den ersten Pinfall (Schulterfesselung) oder die erste Aufgabe. Die Siegerin sichert sich zusätzlich den finalen Startplatz im Battle Zone Rumble.

Battle Zone Rumble

Ein besonderes Highlight des Abends ist das Comeback der „Battle Zone“. In diesem Rumble-Match kämpfen zwölf Wrestler um eine Titelchance auf die PWÖ Openweight Championship am 19. September in Grünbach am Schneeberg. Zwei Teilnehmer beginnen das Match, danach betritt alle 90 Sekunden eine weitere Person den Ring. Wer über das oberste Ringseil geworfen wird und mit beiden Füßen den Hallenboden berührt, scheidet aus. Der beziehungsweise die letzte verbleibende Teilnehmer/in gewinnt.Zu den Favoriten zählen unter anderem der Malteser Gianni Valletta, der kürzlich in Japan als erster Europäer das prestigeträchtige King of Gate Turnier gewinnen konnte, der ungarische Fanliebling und HCW Champion Icarus, der französische APC Champion Kuro sowie der EWA Newcomer Cup Sieger 2025 Alex Berkner aus Deutsch-Wagram. Wer live dabei sein möchte, kann sich bereits vorab Tickets sichern. Diese sind online unter www.pwoe.at und in allen oeTicket-Vorverkaufsstellen erhältlich - Abendkassa solange der Vorrat reicht.