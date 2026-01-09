Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Stadteigene PV-Anlage bringt mehr Power nach St. Pölten
© Josef Vorlaufer

Stadteigene PV-Anlage bringt mehr Power nach St. Pölten

09.01.26, 14:48
Teilen

In weniger als drei Monaten (Anfang Oktober bis Ende Dezember 2025) wurde die erste stadteigene PV-Freiflächenanlage errichtet und in Betrieb genommen. Die erneuerbare Energie komme sowohl der Stadt, als auch den Mitgliedern der EnergieRegion St. Pölten zugute. 

St. Pölten startet mit voller Energie ins neue Jahr. An der S33 wurde in den letzten Monaten eifrig an der Errichtung der ersten stadteigenen PV-Anlage gearbeitet. Nun wird diese gemeinsam mit einem Riesenspeicher in Betrieb genommen. Besonderes Augenmerk wurde bei der Errichtung auf die Energie gelegt. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), der sich über die Umsetzung dieses wegweisenden Projektes freut: „Die EnergieRegion St. Pölten wächst und gedeiht. Mit erneuerbarer Energie bleibt die Wertschöpfung in der Region und wir sorgen damit gleichzeitig für eine günstigere, umweltfreundlichere und konstantere Energieversorgung.“ 

Starker Ausbau der Energie für die Zukunft

Stadteigene PV-Anlage bringt mehr Power nach St. Pölten
© Christian Krückel

Die angestrebte Zukunft bedeute einen starken Ausbau der erneuerbaren Energie für die St. Pöltner. Mit einer 670 Kilowatt-Peak-Anlage in Ost-West-Ausrichtung und einem 1-Megawatt-Batteriespeicher geht der Ausbau der EnergieRegion stetig voran. „Durch die neue Anlage können wir den Mitgliedern der Energiegemeinschaften und der Genossenschaft noch mehr bieten. Der kontinuierliche Ausbau führt zu einer weiteren Stärkung der EnergieRegion St. Pölten“, ist der Leiter der Klimakoordinationsstelle St. Pölten, Franz Gruber überzeugt. Ein besonderes Feature des Projekts ist der zusätzliche Speicher. „Dadurch erhöhen wir die Kapazität in den Abendstunden und können so auch beispielsweise Strom für die Straßenbeleuchtung zur Verfügung stellen“, so Gruber.

Neben Raststation und Autobahn gebaut

Für die Umsetzung wurde lange nach einer geeigneten Fläche gesucht. Fündig wurde man in Wagram, in unmittelbarer Nähe zu der Autobahn-Raststation sowie Auf- und Abfahrt St. Pölten Ost. „Das Gebiet ist infrastrukturell vorbelastet und als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet, da sie eine Erweiterungsfläche für die Raststation St. Pölten Ost gewesen wäre. In Abstimmung mit der ASFINAG wurde geklärt, dass eine Erweiterung in dem Ausmaß nicht notwendig ist“, erklärt Projektleiterin Carina Wenda von der Klimakoordinationsstelle des Rathauses. Das Niederösterreichische Raumordnungsgesetz lasse die Nutzung von Verkehrsflächen für die Produktion von erneuerbaren Energien zu. Somit kann das Grundstück für einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende genutzt werden“, so Wenda.

Rücksicht auf Pflanzen und Tiere

Die PV-Module werden in den Untergrund gerammt, wodurch kein Betonfundament erforderlich sei. Zudem würden beim Bauprojekt die vorhandene Böschung erhalten bleiben und es werde zusätzlich noch rund um die neue PV-Fläche ökologisch aufgewertet. An den Grundstücksgrenzen der östlichen, westlichen und südlichen Seite werde jeweils eine zweireihige Hecke nach Biodiversitätsrichtlinien errichtet. Nördlich vom Fundament der Batteriemodule werde innerhalb vom Grundstück ebenfalls eine zweireihige Hecke gepflanzt. Verschiedene Arten würden für ökologische Vielfalt sorgen. Zudem werde die Zufahrtsstraße versickerungsfähig ausgestaltet. Auch die Einfriedung werde gerammt, dadurch sind keine Punktfundamente notwendig. Dafür berücksichtigt diese, dass Niederwild und Kleinsäuger die Fläche weiterhin nutzen und durchwandern können. Rehe werden hingegen abgehalten, damit sie nicht innen eingesperrt sind. Nur für den Speicher ist ein Fundament erforderlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden