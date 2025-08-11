Tragisches Ende: Vermisster Pensionist (68) und sein Beagle tot aufgefunden

Rust im Tullnerfeld – Nach tagelanger Suche ist der seit Anfang August vermisste 68-jährige Pensionist aus Rust im Tullnerfeld tot aufgefunden worden. Mit ihm starb auch sein Beagle. Der Mann ist zuletzt mit seinem E-Bike und einem auffälligen Radanhänger unterwegs gewesen.

Vermisstenfall mit tragischem Ausgang

Die Familie hatte Alarm geschlagen, nachdem der Senior nicht von einer Tour zurückgekehrt war. Suchteams mit Spürhunden und die Plattform „Österreich findet Euch“ waren im Einsatz, doch zunächst ohne Erfolg. Nun bestätigten die Behörden den Fund der Leichen – weitere Details zu den Todesumständen wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Mögliche Ursachen im Fokus

Ob ein Unfall, ein gesundheitlicher Notfall oder andere Umstände zum Tod führten, bleibt vorerst unklar. Die Familie bedankt sich öffentlich für jede Form der Unterstützung und Anteilnahme.