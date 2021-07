5-jähriges Mädchen aus Freistadt von Affen gebissen

Die Zoo-Tiere griffen die Familie an und eines biss das Mädchen in den Arm, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Freistadt. Eine Fünfjährige aus dem Bezirk Freistadt ist Samstagnachmittag in einem oberösterreichischen Tiergarten von einem Affen gebissen worden. Das Mädchen war mit Eltern und Bruder um 14.00 Uhr im Zoo unterwegs, als sie an einer frei laufenden Lemur-Katta-Herde vorbeikamen. Die Tiere griffen die Familie an und eines biss das Mädchen in den Arm, berichtete die oberösterreichische Polizei. Die tiefe Wunde wurde im Spital versorgt und genäht, am Montag folgt eine Tetanus-und eventuell Tollwutbehandlung.