Santaland: Haus mit 300.000 Lichtern beleuchtet

Die kunterbunte Weihnachtswelt lädt ab 24. November wieder zum Staunen und Erleben ein.

OÖ. Es ist jedes Jahr ein Highlight in der Vorweihnachtszeit: Das beleuchtete Haus am Pyhrnpass. Heuer ist es zum zweiten Mal ab 24. November wieder für Besucher geöffnet und bietet Kindern und Weihnachtsfans viele Attraktionen, Punsch und kulinarische Köstlichkeiten. Jeweils Freitag, Samstag und Sonntag können die Besucher bis 17. Dezember ab 16 Uhr in die kunterbunte Weihnachtswelt eintauchen.

"Der komplette Aufbau der Lichterwelt dauert knapp 2,5 Monate", sagt Hausherr Stefan. Gemeinsam mit Mario und Katharina hat er am Weihnachtsdorf gearbeitet, um den Besuchern viele Highlights zu bieten. "Die großen Figure wurden selbst geschweißt und von Katharina mit Lichtern zum Leben erweckt." Auch ein Metallherz wurde mit Lichterketten verkleidet und dient als perfekte Fotokulisse.

Die drei Weihnachtsfans haben den kulinarischen Köstlichkeiten, die angeboten werden, auch weihnachtliche Fantasienamen gegeben. So gibt es eine Weihnachtsmannsuppe oder ein Schneemannbrot.

Ihr Hobby beschäftigt sie das ganze Jahr. "Andere gehen Kartenspielen oder ins Wirtshaus, wir helfen zusammen, sammeln Idee und wollen anderen eine Weihnachtsfreude bereiten", sagen sie.

www.santaland.at