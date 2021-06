Wegen vermasselter Prüfung: Schüler wirft mit Drohungen um sich

In einer Schule in Braunau kochten die Emotionen hoch, als ein 14-Jähriger eine Prüfung nicht bestand.

Weil er eine schriftliche Prüfung nicht bestanden hat, soll ein 14-Jähriger am Montag in einer Schule in Braunau am Inn Drohungen ausgesprochen haben. Die Schulleitung verständigte die Polizei und der Teenager wurde zur Befragung zur Polizeiinspektion gebracht. Er habe seine Äußerungen nicht ernst gemeint und es tue ihm leid, versicherte er. Er wurde dennoch wegen Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt, teilte die Polizei mit.