Langer Stau: Auto auf Südautobahn fing Feuer

Ein PKW fing auf der A2-Südautobahn Feuer, ein Fahrstreifen war gesperrt. Die Folge: Ein langer Stau.

Auf der Südautobahn (A2) nahe Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist am Freitag gegen 13.00 Uhr der Pkw eines 23-jährigen Oberösterreichers in Brand geraten.

Der Lenker stellte das Auto auf den Pannenstreifen in Fahrtrichtung Wien, er und seine Beifahrerin konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Ein technischer Defekt dürfte das Feuer verursacht haben. Während der Löscharbeiten bis 14.20 Uhr war ein Fahrstreifen gesperrt, Stau war die Folge.