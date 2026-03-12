Video sorgt für Aufregung: Matsch bei Talabfahrt

Ein Video aus dem Zillertal sorgt gerade für Wirbel im Netz. Statt weißer Piste erwartet Wintersportler in einem Abfahrtsabschnitt brauner Matsch. Der Clip verbreitet sich rasant und sorgt bei vielen für ungläubiges Staunen.

Im Skigebiet Zillertal Arena sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Anblick für Aufregung. In einem Video ist zu sehen, wie mehrere Personen eine Talabfahrt hinunterfahren - allerdings nicht auf Schnee, sondern größtenteils durch Schlamm und Dreck.

Der Clip verbreitet sich rasant im Netz: Innerhalb eines Tages wurde er bereits über 1,3 Millionen Mal angesehen. Viele Nutzer reagieren fassungslos auf die ungewöhnlichen Bedingungen.

Frühling statt Winter?

Ein möglicher Grund für das ungewöhnliche Video könnte schlicht die Jahreszeit sein. In vielen Skigebieten neigt sich die Wintersaison bereits dem Ende zu und mit steigenden Temperaturen schmilzt der Schnee vor allem auf den unteren Pistenbereichen deutlich schneller. Ein User beschreibt etwa, dass Mitte März am Kapauns in höheren Lagen noch "perfekte Bedienungen" herrschen würden. Andere Nutzer betonen ebenfalls, dass die Pistenverhältnisse im Zillertal derzeit "wesentlich besser als in den letzten Jahren" seien und am Berg sogar "massenhaft Schnee" liege.

Gerade auf Talabfahrten kommt dann oft Matsch statt Schnee zum Vorschein. Trotzdem überrascht das Ausmaß viele Zuschauer, denn die Strecke wirkt im Video teilweise eher wie ein aufgeweichter Wanderweg als wie eine präparierte Piste.