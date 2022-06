Hoffen auf das Beste – aber das reicht nicht

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Realpolitik. Die Opposition kritisiert den Kohle-Notfallplan der Regierung. So weit, so verständlich. Aber – und Kohle wird ohnehin nicht reichen, um einen allfälligen Gas-Stopp Putins auszugleichen – was ist die Alternative? Dass die Gasspeicher nicht früh genug aufgefüllt wurden, ist der Regierung vorzuwerfen. Einfache Antworten auf den Krieg von Putin gibt es trotzdem nicht. Wir wissen nicht, wie rational der Kriegsherr aus dem Kreml noch ist. Wir wissen nicht, ob er lieber seine eigenen Gasreservoirs anzünden will, bevor er sie uns weiter verkauft. Wir wissen auch nicht, ob er es auf eine echte Hungersnot – und dementsprechende Flüchtlingsströme – anlegt und die Weizenlieferungen kappt. Was wir aber wissen, ist, dass unsere ­Regierung sich auf einen bösen Gas-Herbst vorbereiten muss – und das in Koordination mit der EU. Hoffe auf das Beste, bereite dich auf das Schlimmste vor.

Gegen Corona besser agieren als 2021

Impfung. Das gleiche Motto muss auch unser Handeln gegen Corona bestimmen. Hier hängen wir freilich weniger von der Politik ab. Angesichts steigender Zahlen sollte man in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen wieder die Maske aufsetzen. Wenn die letzte Impfung über sechs Monate zurückliegt, sollten sich Risikogruppen und Menschen mit vielen Kontakten wieder impfen lassen. Dafür brauchen wir nicht auf Verordnungen der Politik warten.