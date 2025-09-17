Nach Not-OP: Grasser konnte Spital verlassen

Wie oe24 aus Innsbruck erfuhr, konnte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser aus dem Spital entlassen werden

Es waren dramatische Tage für Karl-Heinz Grasser und seine Familie. Anfang September erlitte der ehemalige Finanzminister, der seine Haftstrafe in Innsbruck absitzen muss, einen Darmverschluss. Zu seinem Glück war er gerade auf Freigang und wurde sofort in eine Klinik in Innsbruck eingeliefert und dort notoperiert.

© www.vogl-perspektive.at

Über zwei Wochen im Krankenhaus

Die Operation verlief gut, wie sein Anwalt Manfred Ainedter bekannt gab. Dennoch: Grasser litt an starken Schmerzen. Fünf Tage lang schwebte der Xx-Jährige in Lebensgefahr - erst dann war er medizinisch offiziell über dem Berg. Insgesamt wurde er nun über zwei Wochen im Spital versorgt.

© Vogl-Perspektive

© 5Min.at

Aus dem Spital ins Gefängnis

Wie oe24 auf Innsbrucker Kreisen erfuhr, konnte er nun das Spital verlassen. Das bedeutet aber wohl, dass er auch zurück ins Gefängnis musste. Dort wartet er auf die Entscheidung über den Antrag auf Fußfessel, den er Anfang des Monats gestellt hat. Bei rascher Genehmigung könnte er schon in den nächsten Wochen in seine Villa in Kitzbühel übersiedeln und sogar seinen XX. Hochzeitstag mit Ehefrau Fiona feiern.