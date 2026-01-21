"Bonzenbrause": FPÖ tobt wegen Hackers Büro-Dusche

Trotz hartem Sparkurs gab es in Hackers Ressort noch Geld für eine Bürosanierung - inklusive eigenem Bad.

Ein oe24-Bericht über das neu sanierte Büro von Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schlug hohe Wellen. Sogar eine eigene Dusche findet sich in den Büroräumlichkeiten.

Für die FPÖ ist das völlig unverständlich. Der freiheitliche Wiener Klubchef Maximilian Krauss kommentiert via X: "Die rote Bonzenbrause. Euch erhöhen die feinen Genossen Steuern und Abgaben, kürzen Leistungen".

"Nach über 20 Jahren war es an der Zeit zu sanieren"

Hackers Büro verteidigte die Sanierung gegenüber oe24: "Nach über 20 Jahren war es an der Zeit das Büro zu sanieren und vor allem zu modernisieren". Die Dusche sei bereits vorher drinnen gewesen. Zudem sei die Büroräumlichkeit, die von ihm selber genutzt würde, von den Umbauarbeiten nicht betroffen.

Hacker siedelt aktuell im Rathaus um. Im Laufe des ersten Quartals soll der Umzug abgeschlossen sein.