Peter Hacker
© APA/EVA MANHART

Stadtrat

"Bonzenbrause": FPÖ tobt wegen Hackers Büro-Dusche

21.01.26, 10:43 | Aktualisiert: 21.01.26, 13:34
Trotz hartem Sparkurs gab es in Hackers Ressort noch Geld für eine Bürosanierung - inklusive eigenem Bad. 

Ein oe24-Bericht über das neu sanierte Büro von Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schlug hohe Wellen. Sogar eine eigene Dusche findet sich in den Büroräumlichkeiten. 

Hacker, Büro
© privat

Hacker, Büro
© privat

Für die FPÖ ist das völlig unverständlich. Der freiheitliche Wiener Klubchef Maximilian Krauss kommentiert via X: "Die rote Bonzenbrause. Euch erhöhen die feinen Genossen Steuern und Abgaben, kürzen Leistungen". 

 

 

Maximilian Krauss

Maximilian Krauss.

© APA/MAX SLOVENCIK

"Nach über 20 Jahren war es an der Zeit zu sanieren" 

Hackers Büro verteidigte die Sanierung gegenüber oe24: "Nach über 20 Jahren war es an der Zeit das Büro zu sanieren und vor allem zu modernisieren". Die Dusche sei bereits vorher drinnen gewesen. Zudem sei die Büroräumlichkeit, die von ihm selber genutzt würde, von den Umbauarbeiten nicht betroffen. 

Hacker siedelt aktuell im Rathaus um. Im Laufe des ersten Quartals soll der Umzug abgeschlossen sein.

