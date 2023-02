× Die schönsten Reviere für Urlaub auf dem Hausboot

Einfach mal Fahrt rausnehmen, die Welt aus einer neuen Perspektive betrachten und „Quality Time“ mit den Liebsten genießen. Hausbooturlaub ist Erholung, Genuss und ein individuelles Erlebnis für jede Generation.

Vorkenntnisse oder ein Führerschein sind nicht notwendig. Der Hausbootspezialist Le Boat vermietet seine komfortablen und leicht zu manövrierenden Boote auf den schönsten Gewässern Europas und in Kanada. Am Starthafen gibt es eine Einweisung in Navigieren und Manövrieren.

Damit sind auch Hausbootneulinge gut aufgehoben, bevor es heißt: Leinen los! Zum Beispiel auf einem der zahlreichen Flüsse und Kanäle in Frankreich, zwischen der Lagune von Venedig und den Stränden der Adria oder im kanadischen Bundesstaat Ontario, wo die große Weite wartet oder ein unvergessliches Großstadtabenteuer.

Tipp: Wer im Februar seine Hausbootferien für 2023 bucht, bekommt mehr Urlaub für weniger Geld: Genießen Sie sieben Nächte zum Preis von fünf!

Drei Reviertipps für die Saison 2023

Italien

Von Venedig an die Adria Venetien und Friaul vereint zwei Welten: Reges Treiben rund um das prunkvolle Venedig und – unweit davon – ruhige Gewässer, die sich bis zu den Sandstränden der Adria winden. Ab der Le Boat Basis in Casale-sul-Sile warten auf Hausbooturlauber nach Belieben, geschichtsträchtige Orte, kulinarische Entdeckungen oder Badeferien.

Nördlich der Inseln der venezianischen Lagune entführen sanfte Flüsse die Binnenwasserkapitäne in eine Oase für Strandliebhaber und zu berühmten Badeorten wie Jesolo, Caorle oder Grado. Auch die klaren Lagunen laden zum Schwimmen und Wassersport ein. Wer schon mal ein (Haus-)Boot gesteuert hat, sollte sich auf einen Törn in der geschäftigen Lagune von Venedig einlassen.

Der Schiffsverkehr erfordert hier etwas mehr Aufmerksamkeit, doch zur Belohnung warten traumhafte Blicke auf die weltbekannte Szenerie und Dolce Vita an Orten, an die nicht jeder kommt. Reisetermine zwischen 1.4. und 30.10.2023.

Frankreich

Savoir-vivre vom Elsass bis in die Camargue Die große Vielfalt im Hausboot-Land Frankreich hält für jeden den passenden Urlaub bereit. Eine Vielzahl an Flüssen und Kanälen durchzieht das Land. Im Elsass führt der Canal des Houillères de la Sarre an Seen, Schlössern und hübschen Dörfern vorbei.

Im Burgund verwöhnen Hausbooturlauber in den idyllischen Tälern der Loire oder auf dem majestätischen Fluss Saône ihre Gaumen. In Südfrankreich bietet der Canal du Midi von Toulouse über die Weinregion Languedoc bis hin zu den Sandstränden des Mittelmeeres viel Abwechslung.

Ab hier belebt Salzluft die Reise zu mittelalterlichen Fischerdörfern und Städten und den Lagunen mit Flamingos und Wildpferden im Naturparadies Camargue. Reisetermine zwischen 1.4. und 30.10.2023.

Kanada

Hausboot statt Wohnmobil Mobil sein und ungebunden, ursprüngliche Natur erleben, anhalten, wo es am schönsten ist – das geht auch per Hausboot: auf dem Rideau Canal im kanadischen Bundesstaat Ontario. Der Kanal ist UNESCO Weltkulturerbe und verbindet auf 200 Kilometern Kanadas Hauptstadt Ottawa mit Kingston.

Auf halbem Weg befindet sich Smiths Falls mit der Le Boat Hausbootstation – Ausgangspunkt für unvergesslichen Fahrten zu den weiten, offenen Seen oder malerischen Orten und lebhaften Städten. Das klare Wasser lädt zum Schwimmen, Kanufahren und Angeln ein. Außerhalb der Ortschaften warten auf die Hausboot-Crew die kanadische Wildnis und ein Hauch von Abenteuer.

Wer zudem auch Großstadterlebnisse sucht, plant eine Einwegfahrt bis zur neuen Basis in Ottawa, die Gästen pünktlich zur Saison 2023 zur Verfügung steht. Hier warten Museen von Weltrang, Festivals und vielseitige Einkaufs- und Gastronomieangebote. Reisetermine zwischen 19.5. und 9.10.2023.

Weitere Routenvorschläge, Boote und Preise sowie aktuelle Angebote finden sich auf der Website von Le Boat: www.leboat.at. Persönliche Beratung unter Telefon +49 (0)6101 55 791 76.

Angebot im Februar 2023 7 = 5: Sieben Nächte genießen, fünf bezahlen (gültig auf ausgewählte Boote für alle Abfahrten 2023 in allen Fahrgebieten außer Italien).

Kaum eine andere Art des Reisens bietet so viel Freiheit, Flexibilität und Nähe zur Natur und dazu den Komfort der eigenen vier Wände: Bei durchschnittlich acht Stundenkilometern können sich Hausbooturlauber auf ein einzigartiges Abenteuer begeben. Je nach Revier warten auf die Crews erholsame oder aktive Ferien, Kultur- und Kulinarik-Genüsse oder Badefreuden.

Jeden Tag locken neue Ziele und Eindrücke. Festgemacht wird, wo es gefällt: an einem einsamen Ufer, mitten im See oder in einer belebten Marina – und alle Annehmlichkeiten reisen mit. Die schwimmenden Ferienwohnungen verfügen über einen geräumigen Salon, separate Schlafkabinen, Bäder sowie komplett ausgestattete Küchen.

Je nach Bootstyp ist Platz für zwei bis zwölf Personen. Le Boat verfügt über die größte Auswahl an führerscheinfreien Bootsferien auf Europas Wasserwegen: über 900 Hausboote, eingeteilt in vier Komfortklassen, in 17 Regionen in neun Ländern: Europa: Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Irland, England, Schottland sowie in Kanada. Möglich sind Kurzmieten ab 3 Nächten, Wochentörns oder längere Aufenthalte bis zu 21 Tagen.