× Schladming Dachstein: Die schönsten Wander- und Skitouren im Winter

Die Wanderdörfer Ramsau am Dachstein und Schladming beeindrucken mit herrlichen Winterwanderwegen. Und auch beim Skitourengehen kann man die großartige Bergwelt entdecken. Ein Best of der Region...

Kaum eine andere Region Österreichs bietet so viel Pistenvergnügen wie Schladming-Dachstein. Als Teil von Ski amadé hält Schladming-Dachstein 230 Pistenkilometer und 81 hochmoderne Aufstiegshilfen für die Gäste bereit. Die Skiberge überzeugen hier mit einem umfangreichen Pistenangebot. Schussabfahrts-oder Rennstrecken, Kinderländer, Funslopes, Rodelbahnen bei Tag und bei Nacht ergänzen das abwechslungsreiche Angebot. Und die Ramsau gilt als das Mekka für den Langlauf. Aber auch für Skitourengeher und Winterwanderer finden sich herrliche Möglichkeiten in der Region. Winterwanderungen Auf rund 300 Kilometern gut präparierten Winterwander- und Schneeschuhwegen durch winterliche Wälder oder rund um zugefrorene Seen zeigt sich die Region von einer ganz besonderen Seite. Besonders schön ist eine Winterwanderung rund um den Steirischen Bodensee oder durch die magisch anmutende Talbachklamm bei Schladming. Der Stoderzinken bei Gröbming ist ideal für Schneeschuhwanderungen und bietet grandiose Ausblicke auf das Ennstal und die umliegende Bergwelt. Wer eine Winterwanderung auf der Hochwurzen machen möchte, kommt auf dem 4-Jahreszeiten-Wanderweg auf seine Kosten. Er ist bergauf und bergab begehbar, rund sechs Kilometer lang und führt vom Gipfel der Hochwurzen bis zum Hotel Winterer/Parkplatz 4er-Sessellift Hochwurzen II.

© Getty × Echte Winterstille erwartet Wanderer auf der Planneralm, wenn sie vorbei an verschneiten Latschenfeldern zur einsamen Jochspitze aufsteigen. Und auch das Dach der Region sollte man entdecken. Der Dachsteingletscher auf 2.700 m2 Seehöhe ist mit der rundum verglasten Panorama-Gondel in nur zehn Minuten zu erreichen und hat mit „Sky Walk", „Eispalast", einer 100 Meter langen Hängebrücke und der „Treppe ins Nichts" einmalige Attraktionen zu bieten. Tipp: Empfehlenswert ist das Winterwanderticket, mit dem man günstig auf sieben Skiberge der Region fahren kann. Man erhält das Winterwanderticket an den Kassen der teilnehmenden Bergbahnen. Genaue Infos unter: www.schladming-dachstein.at Skitouren Skitourengeher und Freerider können in der Region Schladming-Dachstein zwischen mehr als 40 verschiedenen Routen aller Schwierigkeitsgrade wählen – von einfachen Einsteigertouren bis hin zu echten Herausforderungen für erfahrene Alpinisten. © Getty × Neben den Skitourengebieten in den Schladminger Tauern ist vor allem der Naturpark Sölktäler für seine Routenvielfalt bekannt. Auch die Planneralm und die Riesneralm im Grimming-Donnersbachtal bieten zahlreiche Ski- und Freeridetouren. Auf der Planai, auf der Hochwurzen und auf dem Galsterberg gibt es eigene Aufstiegsspuren für Skitourengeher entlang der Pisten. Die Riesneralm bietet wöchentliche Tourenskiabende an, bei denen Tourengeher die Piste für sich alleine haben. Ein besonderes Erlebnis ist die Überquerung des UNESCO-Welterbes Dachsteingletscher. Tipp: Geprüfte Berg- und Skiführer begleiten auf den schönsten Touren durch die beeindruckende Bergwelt von Schladming-Dachstein. Sie kennen die Region wie ihre Westentasche. Kulinarik Bewegung in der Kälte und im Schnee macht hungrig. Gut, dass der 4-Hauben-Koch Richard Rauch bereits seit fünf Jahren gemeinsam mit den Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten der Region im Rahmen der „Almkulinarik by Richard Rauch" groß aufkocht. Die Idee dahinter ist, authentische lokale Gerichte und Produkte mit der Kunst eines 4-Hauben-Kochs zu verbinden. Mit seiner Kreativität gelingt es dem Spitzenkoch jedes Mal aufs Neue, mit abwechslungsreichen Gerichten zu begeistern, die sich auch durch die Verwendung regionaler Produkte auszeichnen. Die Gerichte werden vor Saisonbeginn in einem Workshop gemeinsam mit den beteiligten Hüttenwirten erkocht. Auf der Zutatenliste stehen vorwiegend regionale Produkte, teilweise aus der eigenen Erzeugung, wie zum Beispiel Wildfleisch aus der eigenen Jagd, Ziegenfrischkäse oder ein Saiblingsfilet.