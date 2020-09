B&B HOTELS eröffnet erstes Haus in Villach

Entdecken Sie das erste B&B Hotel in Kärnten!

Die Budget-Hotelgruppe ist seit kurzem auch in Villach vertreten. Es ist das erste Haus der Gruppe im Bundesland Kärnten und das insgesamt vierte Hotel in Österreich. Weitere Häuser in Wien befinden sich bereits für 2021 in der Planung.

Das B&B Hotel Villach verfügt über 96 Doppel- und Familienzimmer sowie auch behindertengerechte Zimmer. Zentral und verkehrsgünstig an der Ossiacher Zeile gelegen, sind sowohl der Hauptbahnhof und die Innenstadt als auch die A2 schnell erreicht. Dadurch ist das Hotel für Geschäfts- und Freizeitreisende idealer Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt, die als Tor zu den nahe gelegenen Faaker und Ossiacher Seen gilt. PKW-Reisende profitieren zudem von den 64 Parkplätzen direkt am Hotel.

© B&B HOTELS

Der moderne Stil von B&B HOTELS verspricht Zimmer mit dezenter Farbgebung, Möbeln in Eichenholzoptik und ein individuelles, an den Standort angepasstes Wandpaneel. Damit lässt sich der hohe Standard von B&B HOTELS noch besser genießen: Kostenfreies WLAN und Sky-TV auf jedem Zimmer sowie eine Klimaanlage und schallisolierte Fenster. Auch bietet das B&B Hotel Villach täglich ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet. Zimmer sind bereits ab 58 Euro unter www.hotelbb.com buchbar.

CEO Central & Northern Europe von B&B HOTELS, Max C. Luscher, zur Neueröffnung: „Wir halten trotz der andauernden Coronakrise an unseren Expansionsplänen fest und sehen weiterhin noch viel Potenzial für unser Produkt auf dem österreichischen Markt. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem B&B Hotel Villach unser viertes Hotel in Österreich eröffnen und alle Baumaßnahmen planmäßig beenden konnten.“

Aufgrund der aktuellen Situation hat B&B HOTELS den bereits hohen Hygienestandard in Kooperation mit dem unabhängigen Labordienstleister SYNLAB nochmals verschärft. Das umfassende Hygienekonzept gilt für alle Hotels der Gruppe, sowohl auf den Zimmern als auch in allen öffentlichen Bereichen. Durch den kontaktlosen Check-in und Check-out, der mit der Umstellung auf die internationale Website von B&B HOTELS möglich ist, sowie kostenfreien Stornierungen am Anreisetag bis 19 Uhr steht B&B HOTELS für ein rundum flexibles und sicheres Reiseerlebnis.

Für das kommende Jahr plant B&B HOTELS zwei weitere Neueröffnungen in Wien. Im Rahmen der angestrebten Expansion auf 20-25 Häuser in Österreich sind auch Standorte in Salzburg, Linz, Innsbruck, Wels, Klagenfurt, Bregenz, St. Pölten und Krems von Interesse für die Hotelgruppe.