Eine Region voller UNESCO-Welterbestätten, in unserem schönen Nachbarland Tschechien. Nur wenige Kilometer hinter der Grenze zum Waldviertel wartet hier ein unentdecktes Juwel. Begleiten Sie uns auf eine Reise zu den Highlights in Vysočina.

Geprägt wurde die Region Vysočina in Tschechien maßgeblich von einem der genialsten Architekten der Barockzeit – und zwar von Jan Blasius Santini-Aichel. Er hat mit der so genannten Barockgotik einen eigenen Architekturstil erschaffen. Zu seinen bedeutendsten Bauwerken zählen die Wallfahrtskirche Zelená Hora und das nur wenige Gehminuten entfernte Schloss in Žďár nad Sázavou, die barocke und gotische Stilelemente verbinden. Auf der UNESCO Welterbe-Liste steht neben der Wallfahrtskirche auch und das ehemalige Zisterzienserstift Sedlec im mittelböhmischen Kuttenberg (Kutná Hora).

Im Schloss Žďár nad Sázavou der Familie Kinský ist vor einiger Zeit wieder Leben eingekehrt. So kann man etwa im Barockturm übernachten, das Museum der Neuen Generation mit einem Audioguide besuchen, oder man kommt zu einer der zahlreichen Veranstaltungen. Zu den wichtigsten zählt das Festival Korespondance zum Thema zeitgenössischer Tanz, Bewegungstheater und neuer Zirkus, das heuer von 11.07.-14.07.2024 stattfindet.

© Fotomark ×

Eine weitere UNESCO Welterbe-Stätte in der Region Vysočina ist die historische Altstadt Telč. Sie wird auch mährisches Venedig genannt, da zwei Teiche die Altstadt umschließen. Die Altstadt besteht aus einem der schönsten und größten Marktplätze Mitteleuropas, sowie einem Renaissanceschloss mit original erhaltenen Kassettendecken. Das Schloss ist seit heuer neuerdings ganzjährig zu besichtigen. In der Nähe von Telč liegt das Schlosshotel Zámek Třešť, das nach aufwändiger Renovierung seit kurzem wieder eröffnet ist. Das Schlosshotel umgibt ein großer englischer Landschaftspark.

© SZ Telč ×

Weiters sind das jüdische Viertel in Třebíč sowie die Basilika des heiligen Prokop ebenfalls UNESCO-Welterbe. Die Basilika vereint auf eindrucksvolle Art romanische und gotische Elemente. Das jüdische Viertel in Třebíč besteht aus 120 Wohnhäusern, einem jüdischen Friedhof mit über 3000 Grabmälern und zwei Synagogen.

© Roman Šulc ×

Das Resort Svatá Kateřina gehört zu den größten Ayurvedaresorts in Mitteleuropa. Es liegt in 730 m Seehöhe, umgeben von wunderschöner Natur und ist komplett autofrei. Die lokale Heilquelle ist seit dem 13. Jahrhundert bekannt und seit dem 18. Jh. wird die Heilquelle nachweislich genutzt. 2019 erhielt der 1.600 m große Ayurvedapavillon die prestigeträchtige Auszeichnung: Bauwerk des Jahres 2019. Das Resort bietet in Kooperation mit der Kairali Ayurveda Group authentisches Ayurveda an und ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung, so z.B. nach Jihlava.

© Shutterstock Iakov Filimonov ×

Die Region Vysočina ist auch Heimat von Gustav Mahler. 1860 wurde der Komponist in Kalischt (Kaliště) geboren und zog wenig später mit seinen Eltern in die Stadt Iglau, die das Zentrum der deutschsprachigen Iglauer Sprachinsel war. Mit sechs Jahren gab er bereits selbst Unterricht und komponierte erste Stücke, die jedoch nicht erhalten sind. Mit 15 Jahren ging er nach Wien, wo er zum Dirigenten und Operndirektor aufstieg. Zu seiner Ehre findet heuer von 18.05.-22.09.2024 in Jihlava (Iglau) bereits der 23. Jahrgang des Internationalen Festivals Mahler statt. Das Partnerfestival in Österreich ist das Allegro Vivo Festival. Das Festival findet heuer von 18.05.- 22.09.2024 statt.

© visitczechia.com ×

