× Mit der Rax-Seilbahn dem Alltag entschweben

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen Niederösterreich bringt ihre Gäste bequem in weniger als acht Minuten auf das Rax-Plateau.

Auf knapp 1.600 m Seehöhe angelangt, wartet eine Vielzahl an Möglichkeiten auf Familien, sportlich-aktive Naturfans und kulturbegeisterte Gäste, um ein Naturerlebnis fernab von Trubel und Stress zu genießen. Und das alles vor den Toren Wiens.

© Roman Zach-Kiesling ×

Bergerlebnis Rax – von gemütlich bis abenteuerlich

Auf der Rax angekommen, heißt es erst einmal durchatmen, Bergluft genießen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, was von der Panoramaterrasse des Raxalm-Berggasthofes aus – gleich bei der Bergstation der Seilbahn - wunderbar gelingt. Dann geht es auch schon los. Je nach Lust, Alter und Fitnesslevel bietet sich den Gästen ein gemütlicher Spaziergang über das Plateau zum Ottohaus, mehrstündiges Hüttenhüpfen oder eine herausfordernde Klettertour an. Übrigens ist Wandern auch im Winter möglich, da die Rax-Seilbahn ganzjährig geöffnet hat. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der Berg zum Schneeschuhwanderparadies für Groß und Klein.

© Scharfegger's Raxalpen Resort_Roman Zach-Kiesling ×

Fauna und Flora auf 1.600 m entdecken

Da die Raxalpe ein sorgsam gehütetes Wasserschutz- und Naturreservat ist, können Wanderer vielfältige Alpenpflanzen, Gämsen und Murmeltiere – und manchmal sogar Steinadler – bewundern. Das Team von Scharfegger’s Raxalpen Resort, dessen Herzstück die Rax-Seilbahn ist, empfiehlt den bunten Alpengarten unterhalb des Ottohauses, das felsige „Törl“ und den „Balkon“ mit tiefem Blick ins Höllental als Fixpunkte der Wanderroute. Wer mehr über Alpenpflanzen und Heilkräuter der Region erfahren möchte, ist bei einer geführten Kräuterwanderung mit „Kräuterhexe“ Dr. Astrid Grohmann gut aufgehoben.

© Roman Zach-Kiesling ×

Hüttenfeeling für jeden Anspruch

Spektakuläre Sonnenaufgänge erleben Gäste bei einer Übernachtung im Ottohaus. Hier kann man bei herzhaften Hüttenschmankerln und einfach ausgestatteten Zimmern authentisches Hüttenfeeling genießen. Wer es komfortabler haben möchten, kann sich in den neuen, stilvoll eingerichteten Doppelzimmer-Kuschelnestern entspannen – oder im Raxalm-Berggasthof nächtigen.

© Roman Zach-Kiesling ×

Campen mit Komfort am Fuße der Rax

Campingfans empfiehlt Rax-Seilbahn Direktor Bernd Scharfegger einen Aufenthalt im Rax Park ´n´ Camp wenige Meter von der Talstation der Rax-Seilbahn entfernt. Der Campingplatz am Eingang zum mystischen Höllental bietet großzügig gestaltete Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Caravans – großteils mit Stromanschluss – und genügend Wiesenplätze für Zelte. Moderne Sanitäranlagen, gratis W-lan und Selbstbedienungs-Snack-Buffet machen das Campen noch komfortabler. Neu: Auch E-Bikes stehen für die Gäste bereit.

© Katrin Nusterer ×

Gaumenfreuden beim Ursprung des Wiener Wassers

Gleich gegenüber fließt die erfrischend-kühle Schwarza, die müde Beine nach einem actionreichen Bergtag wieder flott macht. Folgt man dem Fluss entlang des 1. Wiener Wasserleitungsweges, kommt man zum Restaurant „am Wasserwerk“ und kann sich dort kulinarisch verwöhnen lassen. Eine der Spezialitäten hier ist fangfrische Goldforelle aus der Region, aber auch andere ausgefallene Küchenkreationen von deftig bis vegan sorgen für Gaumenfreuden. Die Mehlspeisen und Torten stammen aus der hauseigenen Konditorei in Reichenau.

© Roman Zach-Kiesling ×

Kultur genießen und Schlafen wie ein Murmeltier

Wer nicht nur Natur, sondern auch Kultur erleben möchte, ist in der Region Rax-Semmering goldrichtig. Tickets für die Events von Scharfegger’s Raxalpen Resort können unter events.raxalpe.com online im Ticketshop erworben werden. Neben musikalischen Veranstaltungen, Schreibworkshops und kulinarischen Events findet heuer im Tal die Fortsetzung der Produktion „Theater in den Bergen statt“. Spielort des Stücks „Im Dreieck“ ist der Raxalpenhof in Prein, in dem nach der Vorstellung auch gleich in Zirbenholzbetten und heimeliger Atmosphäre genächtigt werden kann. Die nur wenige Meter entfernte Land-Pension Kaiserhof bietet mit neu renovierten Zimmern im modernen Landhausstil ebenfalls Platz für natur- und kulturaffine Gäste.

© Scharfegger's Raxalpen Resort ×

Hilfreiche Tipps: Eine autofreie Anreise mit Bahn und Bus schont Nerven und Geldbörse. Seit Sommerbeginn wird zusätzlich ein neuer Shuttle zu den Events in der Region angeboten. Wer selbst fährt und mit dem E-Auto unterwegs ist, kann dieses an der Talstation aufladen. Tickets für die Seilbahn lassen sich übrigens vorab bequem online buchen.

© Wiener Alpen - Roman Zach-Kiesling ×

Mehr Informationen finden Sie unter: www.raxalpe.com