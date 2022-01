Um nur 82€ ans Meer!

Schon genug vom Winter und vom Schnee? Für alle, die sich nach Wärme und Meer sehnen, gibt’s aktuell ein echtes Reise-Schnäppchen nach Malta!

Die Mittelmeerinsel Malta mit ihren Schwesterninseln Gozo und Comino locken auch jetzt im Winter mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein. In nur zwei Stunden Flugzeit entflieht man dem Winter in Österreich und genießt das Mittelmeerklima. Ein echtes Schnäppchen bietet derzeit Air Malta ab Wien an: schon ab 82 Euro (hin & zurück inkl. aller Steuern und Gebühren) kann man sich ein wenig Inselglück gönnen. Der Tarif ab 82 Euro „Go Light“ inkl. 10 Kilogramm Handgepäck ist bis März 2022 gültig. Ab April liegt der Startpreis für dieselbe Option bei 92 Euro.

© Martin Strmiska ×

Frühlingssonne und vielfältige Kulinarik

Mit mediterranem Klima und rund 300 Sonnentagen im Jahr ist Malta das ideale Ziel, um den kalten und grauen Temperaturen zu entfliehen und sich unter der Frühlingssonne zu entspannen. Neben dem angenehmen Wetter und gutem Essen bietet der Mittelmeerarchipel auch ganzjährig eine große Anzahl an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten auf kleinem Raum.

Infos zu den aktuellen Einreisebedingungen finden Sie hier.