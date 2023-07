× Der größte Reisetrend 2023: ''Close-To-Home-Urlaub''

Ans andere Ende der Welt oder doch lieber ins Nachbarland? Das Tourismus-Unternehmen Evaneos verratet, welche Reiseziele innerhalb Europas für 2023 besonders im Trend liegen.

Es muss nicht immer eine Fernreise nach Thailand und Bali sein. Dieses Mantra verfolgen aktuell immer mehr Urlauber:innen, wenn es auf die Suche nach dem perfekten Reiseziel geht. Drei Krisenjahre haben nicht nur Spuren in den Urlaubskassen hinterlassen, auch das Mindset hat sich verändert. Das Ergebnis ist der aktuelle "Close-To-Home-Trend".

Warum sind Close-To-Home-Urlaube momentan so beliebt?

Close-To-Home-Urlaube sind, wie der Name schon sagt, Reisen im Umfeld des eigenen Heimatortes und innerhalb Europas. Der Grund dafür ist ein Zusammenspiel aus vielen Aspekten: Es geht um das Bedürfnis nach Komfort in unruhigen Zeiten und den Wunsch, die Anreise kurz zu halten, um Urlaubstage maximal auszukosten.

In Zeiten der Globalisierung sehnen sich viele Urlauber:innen, ihre eigene Kultur und die Kulturen in ihrem näheren Umfeld wiederzuentdecken. Europa bietet eine Vielfalt an diversen Kulturen und facettenreichen Landschaften, so dass die Menschen neue Umgebungen und Traditionen kennenlernen können, ohne weit verreisen zu müssen. Vertrauen und das Gefühl von Flexibilität und Sicherheit spielen auch eine Rolle.

Oftmals sind Close-To-Home-Reisen auch günstiger, was besonders in Zeiten der Inflation relevant ist. Außerdem steigt auch das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Urlauber:innen. Kurzstreckentourismus ist ein effektiver Hebel, den CO2-Fußabdruck beim Reisen deutlich zu reduzieren – nicht nur wegen der kürzeren Flüge, sondern auch da man je nach Reiseziel auf den Zug umsteigen kann.

Die diesjährigen Top Close-To-Home-Destinationen

Italien

Schon gewusst? Das Land der Kunst und (Ess-)Kultur beherbergt die meisten UNESCO-Weltkulturerbestätten weltweit. Dazu zählen neben den historischen Stadtzentren von Neapel oder Siena auch die Felsritzungen von Valcamonica in der Lombardei. Wer tief in die Kultur Italiens eintauchen möchte, ist hier gut beraten: Über 300.000 in die Felswände eingeritzte Einzelfiguren können begutachtet werden und gelten heute als das bedeutendste Beispiel von Petroglyphen in ganz Europa.

Island

Auf dem mittelatlantischen Rücken gelegen, beeindruckt die Insel mit geothermalen Quellen, deren Grundwasser durch Magma erhitzt wird. Wer gerne Island von seiner unberührten Seite erleben möchte, ist in den Westfjorden richtig. An endlosen, traumhaften Fjorden führen Schotterpisten zu magischen Orten, wie dem Wasserfall Dynjandi oder dem grandiosen Vogelfelsen Látrabjarg.

Schottland

Der Reiz dieses Reiseziels liegt in einer der großartigsten und urwüchsigen Landschaften Europas begründet – den Highlands mit ihren abgeschiedenen Hochtälern, dunklen Lochs und mit Heide und Ginster bewachsenen Bergen. Outdoor-Liebhaber:innen kommen hier ganz auf ihre Kosten, aber auch Kulturfans. Hier gibt es Märchenschlösser und jahrhundertealte Burgen zu bewundern oder Edinburgh mit dem Holyrood Palace, der berühmten Royal Mile und dem Wahrzeichen der Stadt, dem Edinburgh Castle. Besonders spannend und einen Besuch wert: Eine der Inseln, Eigg, gehört seit über zwanzig Jahren ihren etwa 100 Bewohner:innen, die das Eiland eigenständig regieren und alle wichtigen Entscheidungen im Kollektiv treffen.

Norwegen

In den nördlichen Regionen oberhalb des Polarkreises scheint die Sonne im Sommer für mehrere Wochen lang ununterbrochen – ein Phänomen bekannt als „Mitternachtssonne“. Wanderfreund:innen kommen im Süden des Landes besonders auf ihre Kosten: Von Stavanger nach Bergen gibt es bemerkenswerte Orte zu entdecken, an denen Felsen über tausende von Jahren von der Natur geschaffen wurden.

Albanien

Eines der artenreichsten Länder Europas ist bekannt für seine Gastfreundschaft, die „Besa“ genannt wird und so viel wie Treue, Vertrauen, Zusammenhalt und Respekt bedeutet. Abseits der touristischen Pfade rund um die Hauptstadt Tirana bietet das Land mit den nördlichen Alpen, seinen Seen im Südosten und der Ionische Riviera eine atemberaubende Naturlandschaft. Ideal für Familien, die leichte Wanderungen unternehmen möchten und ihren Badeurlaub einmal etwas anders gestalten möchten.