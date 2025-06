× Reiseziele für Babyboomer: Ferienlieblinge der Generation 65+

Die Babyboomer-Generation zeichnet sich durch hohe Reisefreudigkeit aus. TUI Musement kennt die beliebtesten Destinationen.

In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerung der Europäischen Union, die 65 Jahre und älter ist, um fast drei Prozentpunkte gewachsen und macht nun mehr als 21 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Dieser demografische Wandel führt zu neuen Trends im Tourismus. Mit mehr Freizeit, finanzieller Stabilität und dem starken Wunsch, die Welt weiter zu erkunden, verreisen die Babyboomer verstärkt auch außerhalb der Hochsaison. TUI Musement hat die Bewertungen der von der Generation 65+ gebuchten Erlebnisse und Ausf lüge analysiert, um die europäischen Reiseziele zu ermitteln, die ihren Vorlieben am besten entsprechen.

Lárnaca/Zypern

Mit einer Durchschnittsbewertung von 8,76 führt diese beliebte Küstenstadt die Rangliste an. Neben dem kulturellen Erbe und der lebhaften Foinikoudes-Promenade gehören auch Ausf lüge in das Troodos-Gebirge und die traditionellen Dörfer Lef kara und Fikardou zu den Lieblingsaktivitäten der Babyboomer. Beliebtester Ausf lug: Troodos-Bergdörfer.

Skiathos/Griechenland

Das Sporaden-Archipel ist für sein lebhaftes Nachtleben bekannt und zieht laut einer Analyse von TUI Musement auch ältere Reisende an. Inselhopping-Bootsfahrten mit Zwischenstopps auf der charmanten Insel Skopelos, die durch die Dreharbeiten zu Mamma Mia! bekannt wurde, sind bei älteren Reisenden besonders beliebt.

Madeira/Portugal

Mit ihrem milden Klima, den atemberaubenden Landschaften und der entspannten Atmosphäre ist die Atlantikinsel Madeira ein ideales Reiseziel für diese Generation. Zu den Höhepunkten gehören die atemberaubenden Aussichten vom Cabo Girão und Pico do Areeiro, die tropischen Gärten des Monte Palace und Wanderungen entlang der berühmten Levadas der Insel.

Unser Tipp: Der uralte Lorbeerwald Laurissilva, der zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Hier kann man eine Levada-Wanderung unternehmen. Die Levada das 25 Fontes ist besonders lohnenswert: Sie führt zu einem Wasserfall, der aus unzähligen kleinen Quellen gespeist wird und in ein smaragdfarbenes Becken mündet. Und an der östlichsten Spitze Madeiras lockt die Ponta de São Lourenço. Hier blickt man auf schroffe Felsformationen, karge Klippen und den unendlichen Atlantik. Eine leichte Wanderung entlang der Landzunge bietet spektakuläre Ausblicke. In der Hauptstadt Funchal kann man sich mit einem Glas Madeira-Wein belohnen.

Kefalonia/Griechenland

Diese Insel im Ionischen Meer bietet eine Vielzahl von Ausf lügen zu ihren Hauptattraktionen, wie Melissani-Höhle, zum berühmten Myrtos-Strand und zum malerischen Dorf Fiskardo. Für Liebhaber der griechischen Mythologie ist ein Besuch in Ithaka ein Muss.

Sorrent/Italien

Dieses süditalienische Kleinod mit Blick auf den Golf von Neapel und einem wunderschönen historischen Zentrum ist bei Reisenden über 65 Jahren sehr beliebt. Seine erstklassige Lage macht es zum perfekten Ausgangspunkt für die Erkundung der Amalfiküste, der berühmten Insel Capri und der archäologischen Stätten von Pompeji und Herculaneum. Beliebtester Ausf lug: Amafiküste-Tour.

La Palma/Spanien

Mit ihrem entspannten Lebensrhythmus und dem ganzjährig angenehmen Klima ist die "Isla Bonita" ein ideales Reiseziel in der Vor-und Nachsaison, den bevorzugten Reisezeiten der Babyboomer. Astronomiebegeisterte können vom Roque de los Muchachos, dem höchsten Punkt La Palmas, den Sternenhimmel bewundern. Auch der Nationalpark Caldera de Taburiente und das charmante Dorf San Andrés sind einen Besuch wert.

Menorca/Spanien

Menorca, die kleine Schwester Mallorcas, gilt oft als die ruhigste Insel der Balearen und ist ideal für alle, die Entspannung, Kultur, Natur und herrliche Strände suchen. Ältere Reisende können gemütliche Spaziergänge durch Mahón und Ciutadella unternehmen, die Aussicht vom Monte Toro genießen oder die prähistorischen Talayot-Stätten der Insel erkunden. Auch Küstenkreuzfahrten sind sehr beliebt. Beliebtester Ausf lug: Ciutadella-Rundgang und Casa Olivar.