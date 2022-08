Roadtrip-Boom trotz steigender Preise

Trotz Inflation und steigender Benzinpreise planen heuer viele ihren Urlaub „on the road“. 55% der Reisenden planen für diesen Sommer einen Roadtrip mit dem Auto, während 35% mit dem Flugzeug in den Urlaub möchten. Das zeigt eine internationale Studie, die von checkfelix in Auftrag gegeben wurde.

Mit dem Auto in den Sommerurlaub

Auch in Österreich zeigt sich ein Trend zum Sommerurlaub auf vier Rädern, denn über die Hälfte der befragten Österreicher*innen (59%) wählte das Auto als Verkehrsmittel für den diesjährigen Trip aus. 46% der Befragten gaben an, ihr Transportmittel gewählt zu haben, weil es der einfachste Weg ist, das Urlaubsziel zu erreichen. Die Suchanfragen nach Mietautos auf checkfelix sind zuletzt um fast 100% im Vergleich zu 2019 gestiegen.

Das Auto bevorzugen in der Umfrage vor allem diejenigen, die aus Nachhaltigkeitsgründen ihre Ferien in Österreich oder einem Urlaubsziel in der Nähe verbringen möchten. Außerdem gaben 68% der Befragten an, sich ihres ökologischen Fußabdrucks beim Fliegen bewusster geworden zu sein. 42% gaben an, dass sich ihr Flugverhalten deshalb in den letzten fünf Jahren geändert hat.

Tipps für einen nachhaltigen Roadtrip

Der Roadtrip-Index 2022 von checkfelix will hilfreiche Tipps liefern, wenn es um nachhaltige Roadtrips geht. Bestes Reiseziel dafür sind in Europa demnach die Niederlande, mit besonders vielen E-Ladestationen pro 100 Quadratkilometer und besonders wenig Autos auf den Straßen. Island und Estland liegen auf den Plätzen 2 und 3, vor allem durch gute Bewertungen in den Bereichen Luftqualität und Straßenverkehr.

Auch Österreich sichert einen Platz in der Top 10 und punktet mit durchwegs guten Parametern in den Kategorien Luftqualität und Straßenverkehr sowie E-Ladestation-Infrastruktur.



Das sind laut checkfelix die Top 10 Länder für den nachhaltigen Roadtrip 2022:



Niederlande Island Estland Norwegen Litauen Finnland Schweden Schweiz Portugal Österreich

Der Road Trip Index von checkfelix ist eine Datenbank, die Urlaubsreisenden länderspezifische Einblicke und Informationen zu Treibstoffkosten, Verkehrssicherheit, Umweltbelastung, kulturellen Möglichkeiten und vielem mehr bietet.