Silvester-Ziele: Top-Destinationen für den Jahresausklang

Ob luxuriöse Partys mit Top-Performances, bombastische Lichtspektakel oder Feuerwerksfahrten auf dem Wasser – wir wissen, welche Metropolen mit Sicherheit einen unvergesslichen Silvestertrip garantieren.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage: Wo wird gefeiert? Nachstehend stellen wir Ihnen Citys und Ziele für wirklich spektakuläre oder einzigartige Celebrations vor.

London

© Getty Images ×

Zu Silvester übertrifft sich die Party-Metropole regelmäßig selbst. Die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten erstrahlen dann im magischen Glanz und garantieren einen unvergesslichen Jahreswechsel. Die beste Location, um das größte Feuerwerk zu bestaunen, ist direkt am (oder im) London Eye an der Themse. Hier kann man den ganzen Abend mit unzähligen anderen Menschen feiern und genießt Top-Aussichten auf das farbenprächtige Lichtspektakel. Weitere tolle Locations: Vauxhall Bridge, Southwark Bridge, Millennium Bridge, Tower Bridge, Lambeth Bridge, Primrose Hill (ruhig und romantisch!) oder Parliament Hill mit privatem Feuerwerk und Partystimmung. Beliebte Party-Silvester-Locations in London sind Trafalgar Square, The Jazz Cafe, Studio 338, KOKO, Sumersetz House Terrace, The Shard London.

Amsterdam

© Getty Images ×

In der Hauptstadt der Niederlande gibt es kein Silvesterfeuerwerk, stattdessen eine spektakuläre Lichtshow, die zwischen der Prinsengracht und der Bloemgracht, nahe der Brücke Magere Brug, stattfindet. Beliebte Silvester-Locations sind Paradiso, AFAS Live, SkyLounge Amsterdam oder der Dam Square.

New York City

© Getty Images ×

Ein Silvester in der Stadt, die niemals schläft, bleibt garantiert unvergesslich. Die ultimative Party steigt natürlich auf dem berühmten Times Square. Highlight ist der sogenannte „Ball Drop“: Der Times Square Ball ist tatsächlich eine 3,5 Meter große Kugel, die aus rund 2.500 Kristallen besteht, die wiederum mit mehr als 30.000 LED-Lichtern beleuchtet werden und der alljährlich vom Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Times Square 43 Meter an einer Stange herabgelassen wird. Diese Zeremonie beginnt exakt eine Minute vor Mitternacht. Beste Aussichten auf das Silvesterfeuerwerk genießt man von der Brooklyn Bridge, Battery Park, Brooklyn Heights Promenade, Central Park oder dem Prospect Park in Brooklyn. Zu den beliebtesten Silvester-Locations zählt das Moxy NYC, Elsie Rooftop, 240 Fifth, Panorama Room, Ophelia The Grand Terrace, Summit One Vanderbilt.

Tipp: Eine ganz besonders großartige Aussicht auf das Feuerwerk, gepaart mit der Skyline Manhattans und der Freiheitsstatue, bekommt man auf einem der Partyboote. So legt die beliebte Circle Line Cruise ab 22 Uhr von Pier 83 ab und umrundet Manhattan. Der Countdown und Ball Drop um Mitternacht wird live auf einem Plasma Bildschirm übertragen, dabei darf das Gläschen Champagner natürlich nicht fehlen. Das Boarding beginnt um 21 Uhr.

Lissabon

© Getty Images ×

Auch die Portugal-Hauptstadt mausert sich schön langsam zum Top-Silvesterziel. Beste Aussicht auf das Silvesterfeuerwerk genießt man vom Praça do Comércio am Tejo-Ufer, im Stadtteil Parque das Nações, in der Nähe des Torre de Belém und vom Castelo de São Jorge. Beliebteste Silvester-Locations sind PortoBay Liberdade, Bairo Alto Hotel, Hotel Mundial und der Turm Belem.

Auch eine zur Portugal gehörende Insel ist als Silvester-Hotspot bekannt: Funchal, die Hauptstadt der Blumeninsel Madeira, zeigt Jahr für Jahr wirklich spektakuläre Pyrotechnik. Das einzigartige Silvester-Feuerwerk hat es sogar schon einmal ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Berlin

© Getty Images ×

Auch die deutsche Hauptstadt Berlin verspricht eine Silvesterparty der Superlative. Beste Aussichten auf das Silvesterfeuerwerk genießt man vom Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Europa-Center und am Potsdamer Platz. Zu den beliebtesten Silvester-Locations zählt die Alte Münze, Haus Ungarn, Kulturbrauerei und Berliner Penthouse am Gendarmenmarkt. Tipp: Eine Silvesterrundfahrt auf der Spree!

Dubai

© Getty Images ×

Hier bekommt man nichts Geringeres zu sehen als das spektakulärste Feuerwerk der Welt. Hotspot ist der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Auf allen Stockwerken des Megagebäudes ist Pyrotechnik installiert und wird in einer verblüffenden Choreografie gezündet. Mit etwas Glück kann man das Event bequem von der Dachterrasse eines Hotels beobachten, wie zum Beispiel von der Uptown Bar im Jumeirah Beach Hotel oder der Iris Bar im Oberoi Hotel &Resorts. Aber auch der Strand ist ein guter Viewing Point. Auf der „Atlantis Royal Gala“ im Atlantis The Palm wird der Jahreswechsel besonders stilvoll begangen. Beliebte Locations für eine ultimative Silvester-Party sind: Uptown Bar, Level 43 Sky Lounge, Iris Dubai, The Penthouses Dubai oder Cé La Vie. Tipp: Ein besonders exklusives Silvester-Erlebnis ist eine Wüsten Soiress im Sonara Camp.

Paris

© Getty Images ×

Wer Silvester sehr romantisch verbringen möchte, ist in der französischen Hauptstadt richtig. Hier wird man vergebens nach lautem Knallen mit Böllern, Raketen und grölenden Menschen suchen. Das Ende des Jahres, im Französischen auch „la réveillon“ oder „la nuit du nouvel an“ genannt, bietet vielmehr die Möglichkeit, den Jahreswechsel besinnlich zu begehen. Statt dem großen Silvesterfeuerwerk gibt es in der Stadt an der Seine eine großartige Video-Morphing Show am Arc de Triomphe, champs Élysées und Montmartre. Selbstverständlich wird auch in Disneyland Paris groß gefeiert. Und beliebte Party- und Dinner-Locations sind Manko, Moloko, Le Boeuf sur le Toit, Alcazar und Verde.