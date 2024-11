× Laut Lonely Planet: Diese tropischen Reiseziele sind noch echte Schnäppchen

Gerade im Winter wächst bei vielen die Sehnsucht nach Sonne und Meer. Doch die oft hohen Kosten für Unterkunft und Verpflegung lassen den Traum schnell platzen. Laut Lonely Planet gibt es allerdings tropische Reiseziele, die nicht nur wunderschön sind, sondern auch überraschend erschwinglich.

Während hierzulande die Christkindlmärkte öffnen und der Startschuss für die Skisaison fällt, sehnen sich viele nach türkisblauem Wasser, schneeweißem Sand und sanft wiegenden Palmen unter einer tropischen Brise. Doch oft wird dieser Traum durch die Vorstellung teurer Resorts getrübt. Dabei gibt es tatsächlich paradiesische Reiseziele, die nicht nur atemberaubend schön sind, sondern auch das Budget schonen. Das renommierte Reiseführerportal Lonely Planet hat jetzt eine Liste solcher erschwinglichen Tropenparadiese veröffentlicht – und es lohnt sich, diese genauer anzuschauen.

Barbados

Barbados mag auf den ersten Blick wie ein luxuriöses Karibikziel erscheinen, doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Insel ohne Luxuspreis zu genießen. Alle Strände auf Barbados sind öffentlich, und besonders im Süden und Osten der Insel finden sich zahlreiche preiswerte Unterkünfte. Auch kulinarisch kann man sparen: Auf Märkten und an Straßenständen gibt es lokale Spezialitäten wie Flying Fish und Cou-Cou, die für wenig Geld ein authentisches Geschmackserlebnis bieten. Die beste Reisezeit für Schnäppchenjäger sind die Monate von Mitte April bis Juni sowie November bis Mitte Dezember – dann locken die günstigsten Preise und angenehmes Wetter.

Vanua Levu, Fidschi

Während viele Besucher nach Viti Levu, die Hauptinsel von Fidschi, strömen, bietet Vanua Levu eine entspannte Alternative mit authentischem Flair. Diese grüne, unberührte Insel besticht durch dichte Regenwälder, beeindruckende Wasserfälle und charmante Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Budgetfreundliche Unterkünfte und erschwingliche Aktivitäten wie Schnorcheln am weltberühmten Rainbow Reef machen Vanua Levu zu einem Paradies für preisbewusste Reisende. Lonely Planet empfiehlt einen Besuch zwischen November und April – während der Regenzeit, wenn die Preise am niedrigsten sind.

Palawan, Philippinen

Palawan gilt als eines der schönsten Reiseziele der Philippinen – und das völlig zu Recht. Spektakuläre Kalksteinfelsen, versteckte Lagunen und die unberührten Strände von El Nido und Coron laden zum Träumen ein. Doch das Beste: Palawan ist überraschend erschwinglich! Von günstigen Unterkünften in charmanten Pensionen bis hin zu preiswerten Bootsfahrten durch die atemberaubende Inselwelt – hier lässt sich Luxus zu moderaten Preisen erleben. Besonders außerhalb der Hochsaison, die von März bis Mai reicht, gibt es laut Lonely Planet viele vergünstigte Angebote in Resorts.

Far North Queensland, Australien

Australien gilt nicht gerade als Budget-Reiseziel, doch Far North Queensland bietet Abenteuer und atemberaubende Natur, ohne das Budget zu sprengen. Besonders die Region rund um Cairns lockt Backpacker mit beeindruckender Natur und erschwinglichen Preisen. Ob ein Besuch im UNESCO-geschützten Great Barrier Reef oder Wanderungen durch den uralten Daintree Rainforest. In der Nebensaison, etwa im Juni, finden sich Unterkünfte schon ab 28 Euro pro. Auch preiswerte Motels und Hotels stehen zur Auswahl. Die besten Reisezeiten für angenehmes Wetter und günstige Angebote sind April bis Mai sowie September bis Oktober, wie Lonely Planet empfiehlt.

Insel Providencia, Kolumbien

Die kleine Insel Providencia vor Kolumbiens Küste bleibt ein echter Geheimtipp, der noch weitgehend vom Massentourismus verschont ist. Mit ihrem kristallklaren Wasser, den herzlichen Einheimischen und einer entspannten Atmosphäre fühlt man sich hier wie in der Karibik vergangener Tage. Unterkünfte sind oft kleine, familiengeführte Pensionen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die traumhaften Strände sind ruhig und laden zum Entspannen ein, während Taucher ein spektakuläres Unterwasserparadies vorfinden. Ein zusätzlicher Vorteil: Providencia ist zollfrei, was vor allem die Preise in Strandbars und Restaurants angenehm niedrig hält.

Diese Reiseziele punkten mit erschwinglichen Kosten vor Ort. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass sich diese Liste ausschließlich auf die Ausgaben am Reiseziel bezieht, nicht auf die Anreise, die je nach Entfernung durchaus ins Gewicht fallen kann. Dennoch lässt sich auch hier sparen, denn sowohl der Reisezeitraum als auch der Zeitpunkt der Buchung spielen eine entscheidende Rolle für den Gesamtpreis.