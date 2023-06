"Wenn die Musi spielt": Stars erleben, Nockberge erkunden

Am 24. Juni wird wieder mit tausenden Fans in St. Oswald in Bad Kleinkirchheim das große Sommer Open Air “Wenn die Musi spielt” gefeiert. Die Musi-Fans treffen sich schon im Vorfeld, um im Rahmen der “Kärntnermilch” Musi-Wanderwoche die Nockberge zu erwandern. Ab Sonntag, 18. Juni, findet täglich eine geführte Wanderung durch den UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge statt. In Begleitung von Biosphärenpark-Rangern entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Besonderheiten dieser geschützten Almlandschaft und lernen ihre Musi-Stars mit etwas Glück sogar persönlich kennen. Oder wie wäre es mit einem Meet-and-Greet bei der Pressekonferenz am 23. Juni ab 11:00 Uhr auf der Festwiese hinter dem Hotel Berghof in St. Oswald? Hier ist ein Star-Treff garantiert.

Am Sonntag, 25. Juni, feiern die Edlseer mit der “Musi-Familie” ihr 30-Jahr-Jubiläum beim Musi-Frühschoppen. Was natürlich an keinem Wandertag fehlen darf, ist zünftige Live-Musik und Hüttenzauber.

Tipp: Im Rahmen der Musi-Wanderwoche wird am 18. Juni ab 11:30 Uhr das Projekt “Barrierefreies Bergerlebnis - Bergpromenade Brunnach” vorgestellt.





Sonntag, 18. Juni

Eröffnung der Wanderwoche und Vorstellung der “Bergpromenade Brunnach”

10:00 Uhr: Begrüßung bei der Bergstation der Biosphärenparkbahn Brunnach mit anschließender Wanderung

11:00 Uhr: Bergandacht mit Diakon Theo Srienz

11:30 Uhr: Vorstellung “ Bergpromenade Brunnach” beim Panoramarestaurant Nock IN mit Live-Musik

Montag, 19. Juni

Thermen-Wanderung im Bad Kleinkirchheimer Tal

10:00 Uhr: Treffpunkt im Kurpark (gegenüber Therme St. Kathrein)

ab 12:00 Uhr: Live-Musik, Talstation Kaiserburgbahn

Dienstag, 20. Juni

Wanderung zur Unterwirt Hüttn

10:00 Uhr: Treffpunkt im Kurpark

ab 12:00 Uhr: Live-Musik bei der Unterwirt Hüttn

Mittwoch, 21. Juni

Panoramawanderung

10:00 Uhr: Treffpunkt Kurpark

ab 12:00 Uhr: Live-Musik in Trattlers Einkehr

Donnerstag, 22. Juni

Wanderung zur Waldtratte - K1 Almrestaurant (Mittelstation Kaiserburgbahn)

10:00 Uhr: Treffpunkt bei der Kaiserburgbahn Talstation

ab 12:00 Uhr: Live-Musik im Waldtratte - K1 Almrestaurant

Freitag, 23. Juni

Kulturwanderung/Pressekonferenz/Generalprobe

10:00 Uhr: Treffpunkt am Open Air Gelände

11:00 Uhr: Pressekonferenz auf der Festwiese hinter dem Hotel Berghof

ab 17:00 Uhr: Generalprobe “Wenn die Musi spielt” am Hoferriegel in St. Oswald

Samstag, 24. Juni

“Wenn die Musi spielt” LIVE aus Bad Kleinkirchheim

ab 17:00 Uhr: Warm up “Wenn die Musi spielt”

20:15 Uhr: Liveübertragung “Wenn die Musi spielt”

Sonntag, 25. Juni

Musi-Frühschoppen - 30 Jahre Edlseer

11:00 Uhr: Festwiese hinter dem Hotel Berghof