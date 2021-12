Kitzbüheler Winterzauber

Neben dem mit Fackeln geschmückten Rundweg um den Schwarzsee, dem Kitzbüheler Neujahrsradio und dem ersten KITZBÜHEL Magazin warten in Kitzbühel noch viele weitere Highlights.

Light Walk Kitzbühel

Kitzbühel erstrahlt von 13. Dezember 2021 bis 2. Jänner 2022 in einem festlichen Licht. Malerische Häuserfassaden, besondere Plätze und Denkmäler werden weihnachtlich beleuchtet und inszeniert. In der Vorderstadt zeigt die Fassade des „Alten Gerichts“ täglich von 17:00 bis 22:00 Uhr Lichtprojektionen zum Thema Winterwunderland und Wintersport.

Das Lichtfest bringt Wärme in die dunkle Jahreszeit und zeigt im Rahmen des Kitzbüheler Advents Kunst, Kreativität, Unterhaltung sowie die Stadtgeschichte. Diese Installation zu Ehren des 750 Jahre Stadt Kitzbühel Jubiläums ist am 22., 23., 25., 26., 29., 30. und 31. Dezember 2021 sowie am 01. und 02. Jänner 2022 um jeweils 18:00, 19:00 und 20:00 Uhr auf der Fassade im Hof der Bezirkshauptmannschaft in der Hinterstadt zu bestaunen. Dabei werden Großbildprojektionen, Effekte und Lichtobjekte zu einem erstaunlichen Gesamtkunstwerk vereint.

Romantische Fackelwanderung rund um den Schwarzsee

Zum Beginn des neuen Jahres lädt Kitzbühel am ersten Wochenende samstags und sonntags von 16:00 bis 19:00 Uhr zu einem romantischen Rundweg um den mystischen Schwarzsee. Es sorgen zahlreiche Fackeln an diesem speziellen Kraftplatz für eine besondere Stimmung.

TIPP | Neujahrsradio – 48 Stunden LIVE

Starten Sie mit Kitzbühel vor Ort oder auch zuhause via Livestream ins neue Jahr. Anlässlich des bevorstehenden Neujahrswechsel sendet das eigens kreierte Pop-Up Radio Kitzbühel erneut von Donnerstag, den 30. Dezember 2021 bis Sonntag, den 02. Jänner 2022 insgesamt 48 Stunden live aus der 750 Jahre alten Innenstadt. Bekannte Kitzbüheler Persönlichkeiten, die #LocalHeroes und heimische Betriebe geben in kurzen Interviews Ein- sowie Ausblicke und erzählen über Neuerungen. O-Töne von den Leistungsträgern und Live-Einstiege runden das Radio-Programm ab. Musikalisch werden diese Tage von Kitzbüheler Künstlern und prominenten DJs begleitet. Alle Infos unter radio.kitzbuehel.com.

NEU | KITZBÜHEL Magazin 1.0

Rechtzeitig zum Start in diese Wintersaison präsentiert Kitzbühel Tourismus, das erste KITZBÜHEL Magazin, das ab sofort zweimal im Jahr erscheint. Geschichten über Zukunft sowie Vergangenheit – mit witzigen Illustrationen, schönen Bildern und knackigen Texten – zeigen die Gamsstadt anschaulich mit ihren unzähligen Facetten. Das Magazin ist exklusiv bei Kitzbühel Tourismus und in ausgewählten Kitzbüheler Betrieben erhältlich.

