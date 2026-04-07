Bereit für die WM? Dieser 98-Zoll-TV bringt Stadion-Feeling nach Hause

Wenn die großen Spiele näher rücken, stellt sich für viele die Frage:Wie holen Sie sich echtes Stadion-Feeling ins Wohnzimmer?Die Antwort könnte aktuell besonders einfach sein:Der TCL 98T8C QLED Smart TV ist derzeit für 1.309,92 € auf Amazon erhältlich – mit 12 % Rabatt.

Ein riesiger Fernseher, der perfekt für die kommende Fußballzeit gemacht ist.

Stadion-Feeling auf 98 Zoll

Mit 98 Zoll Bildschirmdiagonale wird jedes Spiel zum Erlebnis.

Für Sie bedeutet das:

• Mehr Übersicht auf dem Spielfeld

• Intensivere Atmosphäre

• Perfekt für gemeinsame Fußballabende

TCL 98T8C 98 Zoll QLED 4K HDR Ultra HD Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV (Dolby Vision Atmos, 144Hz Motion Clarity Pro, Game Bar, ALLM, FreeSync, Onkyo 2.1 Sound,Sprachsteuerung) © Amazon

Starke Technik für schnelle Spiele

Gerade bei Sportübertragungen zählt jedes Detail.

TCL 98T8C 98 Zoll QLED 4K HDR Ultra HD Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV (Dolby Vision Atmos, 144Hz Motion Clarity Pro, Game Bar, ALLM, FreeSync, Onkyo 2.1 Sound,Sprachsteuerung) © Amazon

Der TCL Fernseher bietet:

• 144Hz Motion Clarity Pro für flüssige Bewegungen

• Dolby Vision & Atmos für Bild und Sound auf hohem Niveau

• Game Bar & FreeSync für zusätzliche Performance

So verpassen Sie keinen Moment – egal ob Tor oder knappe Entscheidung.

TCL 98T8C 98 Zoll QLED 4K HDR Ultra HD Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV (Dolby Vision Atmos, 144Hz Motion Clarity Pro, Game Bar, ALLM, FreeSync, Onkyo 2.1 Sound,Sprachsteuerung) © Amazon

TCL 98T8C 98 Zoll QLED 4K HDR Ultra HD Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV (Dolby Vision Atmos, 144Hz Motion Clarity Pro, Game Bar, ALLM, FreeSync, Onkyo 2.1 Sound,Sprachsteuerung) © Amazon

Smart TV für modernes Streaming

Dank Google TV greifen Sie direkt auf alle wichtigen Apps zu:

• Streamingdienste

• Live-TV

• Sprachsteuerung

Für Sie heißt das: Unterhaltung ohne Umwege.

Warum dieses Angebot besonders spannend ist

Ein Fernseher in dieser Größe und Ausstattung ist selten so attraktiv bepreist.

Mit 12 % Rabatt auf Amazon ergibt sich aktuell eine besonders interessante Gelegenheit – vor allem vor großen Sportevents.

Fazit: Groß, stark, perfekt für Fußball

Der TCL 98T8C bringt echtes Kino- und Stadion-Feeling in Ihr Zuhause.

Wenn Sie die kommenden Spiele auf einem völlig neuen Level erleben möchten, ist dieses Angebot aktuell eine der spannendsten Optionen auf Amazon.

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