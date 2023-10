24-Jähriger bricht bei Marathon zusammen – tot

Am Sonntag ist ein Marathon-Teilnehmer (24) in München zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben.

Schock in München. Beim München Marathon brach ein 24-jähriger Läufer am Odeonsplatz vor den Augen der Zuschauer plötzlich zusammen. Sofort eilten Zuschauer zum ihm und leisteten mit einer Herzdruckmassage Erste Hilfe. Dann wurde er von Rettungskräften "laufend reanimiert und ins Krankenhaus gebracht", wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Am Nachmittag starb der Mann laut Polizei in der Klinik.

Es sei ungewöhnlich, dass ein Mann im jungen Alter nach solch einem Zusammenbruch noch am selben Tag stirbt, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Todesursache, wie "Bild" berichtet.