Arnautovic' Inter trägt im Derby Trikots gegen Klimawandel

Zum internationalen Tag der Erde am Montag will Italiens Fußball-Tabellenführer Inter Mailand auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam machen.

Für das Mailänder Derby gegen Lokalrivale Milan (20.45 Uhr) bekommen manche Trikots je nach Rückennummer unterschiedliche Aufnäher mit Zahlen, die die Gefahren der Erderwärmung erläutern. Auf dem Dress von Einsergoalie Yann Sommer steht beispielsweise: "Wir haben nur 1 Planeten zur Verfügung".

Auf dem Trikot des Stürmers Marcel Thuram mit der 9 wird darauf verwiesen, dass in jeder Minute weltweit neun Hektar Wald zerstört werden. Auf der 10 von Lautaro Martínez heißt es, dass die biologische Vielfalt in den vergangenen Jahren weltweit um zehn Prozent abgenommen habe. Die Aktion namens "Extinction Numb3rs" (in etwa: "Zahlen des Aussterbens") wurde von der Umweltschutzorganisation WWF initiiert. Der "Tag der Erde" wird alljährlich am 22. April begangen.

Der Club von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic steht in der Tabelle aktuell 14 Punkte vor dem Zweiten Milan und kann mit einem Sieg vorzeitig italienischer Meister werden. Es wäre der 20. Scudetto für die von Simone Inzaghi trainierten Nerazzurri. In der vergangenen Saison hatte Napoli den Titel geholt.