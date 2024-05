Bullen vor Mega-Ausverkauf

Die Bullen planen einen turbulenten Transfersommer.

Salzburg. In diesem Jahr ist der Ligatitel zum letzten Mal mit einem Champions-League-Ticket und einem Startgeld von 20 Mio. Euro verbunden. Doch überraschenderweise könnte dieser Geldregen erstmals seit einem Jahrzehnt nicht auf das Konto des Serienmeisters Salzburg, sondern auf das von Sturm Graz fließen. Um die schwierige Saison jedoch nicht ganz ohne Millionen zu beenden, planen die Bullen einen turbulenten Transfersommer. Denn laut „Salzburger Nachrichten“ stehen einige Stammkräfte wie Amar Dedic, Strahinja Pavlovic, Luka Sucic oder Roko Simic kurz vor dem Absprung ins Ausland. Auch Liga-Topscorer Karim Konate, der laut der „L‘Equipe“ von AS Monaco ins Visier genommen wurde, gehört zu den Wechselkandidaten. Dabei kann Salzburg finanziell beruhigt durchatmen. Mit der Teilnahme an der FIFA-Klub-WM kassierten die Bullen gerade erst eine Rekordsumme von 50 Millionen Euro.