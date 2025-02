Aufgeflogen: Hoffenheim-Trainer Ilzer zeigt Dildo in Kabine

Eine kuriose Motivationsrede sorgt in Deutschland für Aufsehen.

Er führte Sturm Graz zum Double und in die Champions League. Seit Herbst versucht Christian Ilzer die TSG Hoffenheim vor dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga zu bewahren. Dabei setzt der Steirer auf ungewöhnliche Motivationsmethoden.

Nach Chilli-Schote kam Dildo ins Spiel

Wie die gut informierte Sport-Bild berichtet soll Ilzer nach einer Pleiten-Serie unter dem Motto "mehr Schärfe" zunächst eine Chili-Schote und dann einen Dildo in der Mannschaftskabine ausgepackt haben. Wie die Sport-Bild schreibt sollen folgende Worte gefallen sein: "Ihr müsst genauso hart wie dieser Dildo sein."

Barrakuda und Honig-Dachs

Auf Nachfrage wollte sich der Klub nicht zu dem Vorfall äußern. Nur so viel: "Was in der Kabine geschieht, bleibt in der Kabine." Ilzer ist für seine extravaganten Methoden bekannt. Schon in Graz soll er einen Barrakuda oder Honig-Dachs präsentiert haben. Fakt ist: Egal ob Sex-Spielzeug oder ein seltenes Tier: Der Erfolg gibt Ilzer aktuell Recht. Am letzten Spieltag gewann Hoffenheim in Bremen mit 3:1. Der Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist auf sieben Punkte angewachsen.