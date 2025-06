Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Dortmund kämpft bei WM um ersten Sieg

© Getty

Thriller. Am zweiten Spieltag der Klub-WM in den USA steht für Marcel Sabitzer & Dortmund viel auf dem Spiel. Gegen die Südafrikaner Mamelodi Sundowns muss ein Sieg her, sonst droht das vorzeitige Aus.

Medwedew möchte auf Rasen Fluch beenden

© Getty

Entscheidung. In Halle geht es am Samstag um den Final-Einzug. Beim Rasenklassiker in Deutschland kämpft Daniil Medwedew um den Aufstieg und in weiterer Folge um den ersten Titel seit 2023.

Spanien und England um Halbfinale

© Getty

Kracher. Beim Viertelfinale der U21-EM kommt es zu einem wahren Fußball-Leckerbissen. Englands und Spaniens Junioren-Auswahl duelliert sich um den Aufstieg ins Halbfinale und hofft auf die Olympia-Quali.

Das Sport-Programm im TV:

5.15 Uhr: Motorsport - Formel E, Qualifying (ServusTV)

11 Uhr: MotoGP - GP v. Italien, Qualifying (ServusTV/Sky)

12 Uhr: Tennis - WTA 500 Berlin, Halbfinale (Sky/Eurosport)

13 Uhr: Motorsport - 24 Stunden vom Nürburgring (RTL Nitro)

14.30 Uhr: MotoGP - GP v. Italien, Sprint (ServusTV/Sky)

15 Uhr: Tennis - ATP 500 Halle, Halbfinale (Sky/Eurosport)

15 Uhr: Sport Austria Finale (ORF Sport+)

17.30 Uhr: Fußball - U21-EM, Portugal - Niederlande (Pro7Maxx)

18 Uhr: Fußball - Klub-WM, Mamelodi - Dortmund (Sat1)

19 Uhr: Springreiten - Global Champions Tour (Eurosport)

19 Uhr: Golf - PGA Tour in Cromwell (Sky)

20.15 Uhr: Fußball - U21-EM, Spanien - England (Pro7Maxx)

20.30 Uhr: Motorsport - Indycar Series in Elkahrt Lake (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!