Donnarumma-Rauswurf – Trainer-Entscheidung schockt Fußball-Welt

Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat sich frustriert zum sich anbahnenden Abschied von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain geäußert.

"Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt", schrieb der 26-Jährige am Dienstag in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken.

Donnarumma steht nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch (21.00 Uhr/live auf Sky und DAZN) in Udine gegen Tottenham. PSG-Trainer Luis Enrique betonte, dass es seine Entscheidung war. "Ich trage die volle Verantwortung." Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen "der besten Torhüter der Welt". Gegen Tottenham wird der als Nachfolger für 40 Mio. Euro vom Ligarivalen OSC Lille geholte Lucas Chevalier im Tor stehen.