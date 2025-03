Einbrecher plündern Villa von Ex-Nationalspieler Kurányi

Mega-Schock! In die Villa des ehemaligen deutschen Nationalspielers Kevin Kurányi wurde eingebrochen. 150.000 Euro Beute sollen sie ergattert haben.

Als er abends nach Hause kam, überraschte er zwei Einbrecher in seinem Haus. Dann flüchteten die Täter mit reichlich Beute über den Balkon.

Einbrecher vor Ort erwischt

Der Fußballstar lebt mit seiner Frau und ihren Kindern in einem Einfamilienhaus in Stuttgart. Am vergangenen Freitag kam Kuranyi abends gegen 22.40 Uhr nach Hause. Da machte er die schockierende Entdeckung. Er verfolgte die zwei unbekannten Männer, erwischte sie aber nicht mehr.

Die BILD berichtet: Laut Polizei waren die Täter wohl über eine Balkontür in das Haus gelangt. Dabei stahlen sie Bargeld, Schmuck und Handtaschen.

Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf rund 150.000 Euro geschätzt.