Felix Baumgartner bei Paragliding-Unfall gestorben

Schock-Meldung aus Italien. Der heimische Extrem-Sportler Felix Baumgartner ist bei einem Fallschirmsprung tödlich verunglückt.

"All-Springer" Felix Baumgartner ist bei einem Paragliding-Unfall an der Adria-Küste ums Leben gekommen. Der 56-Jährige hat laut italienischen Medienberichten, darunter das italienische Staatsfernsehen RAI, wegen Unwohlseins gegen 16 Uhr die Kontrolle über das Fluggerät verloren und ist in einen Hotel-Pool der Camping-Anlage Le Mimose gestürzt. Baumgartner soll einen Herzstillstand in der Luft erlitten haben.

Der tödliche Unfall ereignete sich demnach in unmittelbarer Nähe des italienischen Küstenorts Porto Sant'Elpidio an der Adria. Gestartet war Baumgartner mit seinem motorisierten Paraglide-Schirm um15.30 Uhr in der italienischen Stadt Fermo. Seine Frau, Mihaela Schwartzenberg, die sich mit dem Extremsportler in der Gegend aufhielt, wurde über den Tod ihres Mannes informiert.

Weitere Frau wurde verletzt

Beim Sturz traf er eine Mitarbeiterin des Hotels, die mit Halsverletzungen im Spital eingeliefert wurde, sie wurde durch ein Trümmerteil verletzt, das sich beim Aufprall des Fahrzeugs gelöst hatte. Sie wurde noch vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Baumgartner war von einer Fläche für den Start von Motor-Paraglidern abgefahren.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich viele Menschen unweit des Swimmingpools auf, darunter viele Kinder. Laut den Rettungseinheiten hätte die Tragödie ein viel größeres Ausmaß haben können. Baumgartners Paraglider prallte gegen eine hölzerne Struktur neben einem Schwimmbecken. Sofort rückten die Carabinieri, die Feuerwehr, sowie das Rote Kreuz von Porto Sant'Elpidio zum Unfallort aus.

Das Gelände um den Pool wurde abgesperrt. Das Feriendorf Le Mimose, in dem sich das Unglück ereignete, liegt zwei Kilometer vom Zentrum von Porto Sant'Elpidio entfernt und erstreckt sich auf einem 30.000 Quadratmeter großen Gelände.

"All-Felix" postete nur kurz vor Unglück auf Instagram

Besonders dramatisch: Nur zwei Stunden vor dem tödlichen Unglück postete Baumgartner noch ein Bild vor dem Start mit den Worten: "Too much wind" ("Zu viel Wind"). Vier Tage davor postete er ein Video, das einen Paraglider-Flug an der Adria-Küste zeigt.

Stratos-Sprung machte ihn weltberühmt

Vor seinem Tod lebte Baumgartner im Schweizer Ort Arbon im Kanton Thurgau. Berühmt wurde er 2012 mit seinem Sprung aus der Stratosphäre, der weltweit übertragen wurde. Seine waghalsigen Stunts waren legendär: 1999 sprang er aus dem 88. Stockwerk des Petronas Towers in Kuala Lumpur.

Nun wurde ihm genau diese Leidenschaft zum tödlichen Verhängnis: Felix Baumgartner starb im Alter von 56 Jahren.