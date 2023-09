Fix! Auch Posch fällt für Belgien-Hit aus

Die Verletzungsmisere im heimischen Nationalteam hält an. Nach Marko Arnautovic fällt der nächste wichtige Italien-Legionär aus.

Stefan Posch wird Österreichs Fußball-Nationalteam in den EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien am 13. Oktober und drei Tage später in Baku gegen Aserbaidschan wohl fehlen. Der Verteidiger des FC Bologna hat sich am Sonntag beim 0:0 gegen Meister Napoli nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und muss rund 25 Tage pausieren.

Arnie fehlt zwei Monate

Zur Erinnerung: Am Sonntag verletzte sich Marko Arnautovic (110 Länderspiele) schwer. Seine Diagnose: Muskelzerrung im linken Oberschenkel. Voraussichtliche Pause: mindestens zwei Monate. Inter-Trainer Simone Inzaghi haderte bereits nach dem Spiel: "Wir werden Arnautovic eine Weile verlieren." Er teilt das damit das Schicksal von Ralf Rangnick. Der ÖFB-Teamchef muss aktuell auf vier Asse verzichten, da auch Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) und Michael Gregortisch (Freiburg) verletzt sind.