Fußball-Profi starb an seinem 27. Geburtstag

Der englische Fußballprofi Michael Newberry ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

Das teilte sein Verein, der nordirische Erstligist Cliftonville FC, mit. Der Club aus Belfast erklärte, man sei erschüttert über den plötzlichen Tod Newberrys.

Der Abwehrspieler starb Berichten zufolge an seinem Geburtstag. Sowohl Cliftonville als auch Newberrys Ex-Verein Linfield verlegten nach der traurigen Nachricht ihre für Montag angesetzten Liga-Spiele.

U21-Nationalmannschaft Nordirlands

Newberry, der im englischen Newcastle geboren wurde, in seiner Jugend aber für die U21-Nationalmannschaft Nordirlands auflief, hatte seine Karriere bei Newcastle United begonnen. Er galt damals als großes Talent, schaffte es bei Newcastle aber nie zu den Profis. Er spielte unter anderem in Island für Vikingur Olafsvik und in Nordirland für den FC Linfield. Zu Cliftonville war er erst im Sommer gewechselt.