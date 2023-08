10 Monate vor EM-Start: Europameister Mancini tritt in Italien überraschend zurück

Schock bei Europameister Italien: 10 Monate vor EM-Start in Deutschland, wo die Titelverteidigung das große Ziel ist, vermeldet Teamchef Roberto Mancini überraschend seinen Rücktritt.

Fußball-Italien erschüttert am Sonntag eine Schock-Meldung: Teamchef Roberto Mancini, der die Squadra Azzurra zum EM-Titel 2021 geführt hatte, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. In einer ersten offiziellen Aussendung heißt es: "Der italienische Fussballverband gibt bekannt, dass er den Rücktritt von Roberto Mancini zur Kenntnis genommen hat, der gestern am späten Abend eingegangen ist."

Der 58-Jährige wurde vor fünf Jahren als Cheftrainer des amtierenden Europameisters vorgestellt, kam in 61 Spielen auf 39 Siege, 13 Unentschieden und 9 Niederlagen. Allerdings läuft es seit dem Triumph in London bei der stolzen Fußballnation nicht mehr nach Wunsch. Die Teilnahme bei der Wüsten-WM in Katar wurde verpasst, in der laufenden EM-Qualifikation musste man sich England auch schon geschlagen geben und gerät so unter Druck.

10 Monate vor dem Start der EURO 2024 in Deutschland ist der Titelverteidiger auf Trainersuche. Ein Nachfolger soll aber schon in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Mancini hätte noch bis 2026 Vertrag gehabt und hatte vor wenigen Wochen noch mehr Macht im Verband zugesprochen bekommen. So hätte der Erfolgscoach auch Mitspracherecht in den U21- und U20-Teams haben sollen. Über die genauen Gründe des überraschenden Rücktrittes wird vorerst geschwiegen.