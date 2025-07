30 Millionen Follower! Sie ist der Superstar der EM

Mit satten 30 Millionen Followern über alle Plattformen hinweg ist Alisha Lehmann die unangefochtene Social-Media-Queen des Frauenfußballs – und gibt der Heim-EURO 2025 in der Schweiz schon zum Start einen gewaltigen Popularitätsschub.

Die Frauen-EM 2025 in der Schweiz verspricht schon jetzt ein voller Erfolg zu werden – und das nicht nur sportlich. Von den 673.000 aufgelegten Tickets sind bereits rund 600.000 verkauft, die Stadien mit Kapazitäten zwischen 9.500 und 35.000 Plätzen werden also größtenteils ausverkauft sein. Ein starkes Zeichen für den Frauenfußball – und ein Hype, an dem eine ganz besonders mitwirkt: Nationalspielerin der Schweiz Alisha Lehmann.

Unangefochtene Social-Media-Queen

Die 26-jährige Stürmerin von Juventus Turin ist mit 30 Millionen Followern (16,7 Mio. auf Instagram, 12 Mio. auf TikTok) die unangefochtene Social-Media-Queen der EM. Kein anderer Star kommt annähernd an diese Reichweite heran. Spaniens Weltfußballerin Alexia Putellas folgt mit rund fünf Millionen Followern – satte 25 Millionen dahinter.

Doch so groß Lehmanns Einfluss abseits des Rasens auch ist – sportlich gab es zuletzt viele Fragezeichen. In der Saison 2024/25 stand sie verletzungsbedingt nur 14-mal für Juventus auf dem Platz, erzielte zwei Tore und lieferte eine Vorlage. Auch bei den letzten Lehrgängen der Nati glänzte sie eher durch Abwesenheit.

Lehmann "überschminkt" Kritik

Die EM-Nominierung sorgt deshalb für Kritik – für viele wirkt sie wie ein PR-Coup. Lehmann selbst lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und kontert charmant: „Wenn mich jemand für mein Make-up kritisiert, nehme ich halt extra den dunkleren Lippenstift – damit sie noch mehr zu reden haben.“

Eines ist sicher: Alisha Lehmann spaltet – aber sie bringt dem Turnier gewaltige Aufmerksamkeit. Und genau das braucht der Frauenfußball