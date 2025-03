64 Teams bei der WM 2030? FIFA berät über Mega-Turnier!

Die FIFA prüft eine weitere Aufstockung der Weltmeisterschaft. Bereits 2026 steigen 48 Teams ins Turnier ein – jetzt steht eine Ausweitung auf 64 Nationen ab 2030 im Raum.

Der Fußball-Weltverband FIFA beschäftigt sich mit dem Vorschlag, die WM 2030 auf 64 Teams zu erweitern. Die New York Times berichtete am Donnerstag über entsprechende Überlegungen, die bei der FIFA-Ratssitzung am 5. März angesprochen wurden.

Das Turnier wird 2030 in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Zudem werden die ersten Spiele des Turniers in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden – als symbolische Geste zum 100-jährigen WM-Jubiläum.

FIFA bestätigt Prüfung des Antrags

„Der Antrag, 2030 eine WM mit 64 Teams durchzuführen, wurde spontan von einem Mitglied des FIFA-Rats vorgebracht“, teilte die FIFA mit. „Die Idee wurde zur Kenntnis genommen, die FIFA ist schließlich verpflichtet, jedweden Antrag eines seiner Ratsmitglieder zu prüfen.“

Laut der New York Times stammte der Vorschlag von einem uruguayischen Delegierten und wurde von den Sitzungsteilnehmern mit „fassungslosem Schweigen“ aufgenommen. FIFA-Präsident Gianni Infantino habe den Plan dennoch als „interessant“ bezeichnet.

Schon 2026 gibt es mehr Teilnehmer

Bereits bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Nationen erweitert. Ob es 2030 zu einer weiteren Aufstockung auf 64 Teams kommt, bleibt abzuwarten.