Alaba in Spanien als Sportler des Jahres geehrt

Marcelo und David Alaba wurden in Madrid vom QG-Magazin geehrt. Der Brasilianer von Real Madrid erhielt den Preis für die sportliche Laufbahn, David Alaba als bester Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Marcelo über den bedeutsamen Preis: "Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Vorbild zu sein. Ich genieße alles, was ich getan habe. Es ist eine sehr schöne Reise, was ich in der Welt des Sports mache. Ich fühle mich geehrt. In meinen ersten Spielen begann ich, mich sportlich zu fühlen, und ich war sehr glücklich.

Alaba selbst konnte nicht an der Gala teilnehmen, da er beim ÖFB-Team weilt. Er postete aber eine Instagram-Story zu seinem Erfolg.