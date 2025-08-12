Alaba und Co. gelandet: So läuft heute der Real-Quickie

Um exakt 12:05 landeten die Königlichen in Innsbruck.

Gemma Real schauen! So lautet das Motto heute in der Tiroler Landeshauptstadt. Das Testspiel von WSG Tirol gegen Real Madrid (19 Uhr, live ORF Sport+ & Sky) sprengt das Zuschauer-Interesse am Innsbrucker Tivoli. Im freien Verkauf waren alle 15.200 Plätze für das Duell zwischen dem heimischen Bundesliga-Spitzenreiter und dem Rekord-Sieger der Champions League nach nur 40 Minuten weg.

Zahlreiche Fans strömten am Mittwoch auch zum Innsbrucker Flughafen, um Alaba und Co. zu begrüßen. Die Real-Stars landeten um exakt 12:05 Uhr mit einer Iberia-Maschine in der Tiroler Hauptstadt.

Von dort aus geht es direkt ins Interalpen-Hotel Tyrol am Seefelder Plateau, wo sich Mbappé und Co. kurz ausrasten können, ehe es um 17 Uhr Richtung Innsbruck geht. Pünktlich um 19 Uhr wird der Testspiel-Kracher am Tivoli dann angepfiffen.

Alaba wieder fit

Für Real ist es heute der letzte Test vor dem La Liga-Start. Mit dabei: David Alaba - zuletzt angeschlagen, teils sogar verletzt - doch offenbar wieder voll im Fahrplan.

Der ÖFB-Kapitän, dessen Zukunft bei den "Königlichen" weiter offen ist, überraschte Trainer Xabi Alonso zuletzt mit starken Trainingseindrücken. Beim geheimen 4: 1-Test gegen Zweitligist Leganés gab es sogar eine neue Rolle für den Wiener: Alaba lief im zentralen Mittelfeld auf! Genau auf jener Position, die nach dem Abgang von Luka Modrić (AC Milan) und dem Ausfall von Jude Bellingham (Schulter-OP) plötzlich vakant ist.

Ob der 33-Jährige auch heute als Mittelfeldmotor wirbelt oder wieder in die Abwehr rückt, bleibt spannend. Fix scheint: Alaba dürfte gegen die WSG zunächst nur von der Bank kommen - für ein paar Minuten vor heimischem Publikum sollte es aber auf jeden Fall reichen.

Nach dem Spiel geht es für die Real-Stars sofort wieder zurück nach Madrid. Die Königlichen bekamen sogar eine Ausnahmegenehmigung, um zu später Stunde noch vom Innsbrucker Flughafen abheben zu dürfen.