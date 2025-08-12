Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
Alaba und Co. gelandet: So läuft heute der Real-Quickie
© Getty/GEPA

Zeitplan

Alaba und Co. gelandet: So läuft heute der Real-Quickie

12.08.25, 13:30
Teilen

Um exakt 12:05 landeten die Königlichen in Innsbruck.

Gemma Real schauen! So lautet das Motto heute in der Tiroler Landeshauptstadt. Das Testspiel von WSG Tirol gegen Real Madrid (19 Uhr, live ORF Sport+ & Sky) sprengt das Zuschauer-Interesse am Innsbrucker Tivoli. Im freien Verkauf waren alle 15.200 Plätze für das Duell zwischen dem heimischen Bundesliga-Spitzenreiter und dem Rekord-Sieger der Champions League nach nur 40 Minuten weg. 

Zahlreiche Fans strömten am Mittwoch auch zum Innsbrucker Flughafen, um Alaba und Co. zu begrüßen. Die Real-Stars landeten um exakt 12:05 Uhr mit einer Iberia-Maschine in der Tiroler Hauptstadt.

Von dort aus geht es direkt ins Interalpen-Hotel Tyrol am Seefelder Plateau, wo sich Mbappé und Co. kurz ausrasten können, ehe es um 17 Uhr Richtung Innsbruck geht. Pünktlich um 19 Uhr wird der Testspiel-Kracher am Tivoli dann angepfiffen.

Alaba wieder fit

Für Real ist es heute der letzte Test vor dem La Liga-Start. Mit dabei: David Alaba - zuletzt angeschlagen, teils sogar verletzt - doch offenbar wieder voll im Fahrplan.

Der ÖFB-Kapitän, dessen Zukunft bei den "Königlichen" weiter offen ist, überraschte Trainer Xabi Alonso zuletzt mit starken Trainingseindrücken. Beim geheimen 4: 1-Test gegen Zweitligist Leganés gab es sogar eine neue Rolle für den Wiener: Alaba lief im zentralen Mittelfeld auf! Genau auf jener Position, die nach dem Abgang von Luka Modrić (AC Milan) und dem Ausfall von Jude Bellingham (Schulter-OP) plötzlich vakant ist.

Ob der 33-Jährige auch heute als Mittelfeldmotor wirbelt oder wieder in die Abwehr rückt, bleibt spannend. Fix scheint: Alaba dürfte gegen die WSG zunächst nur von der Bank kommen - für ein paar Minuten vor heimischem Publikum sollte es aber auf jeden Fall reichen.  

Nach dem Spiel geht es für die Real-Stars sofort wieder zurück nach Madrid. Die Königlichen bekamen sogar eine Ausnahmegenehmigung, um zu später Stunde noch vom Innsbrucker Flughafen abheben zu dürfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden