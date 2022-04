Alaba: Wilde Tanz-Einlage nach CL-Thriller

Die Real-Stars feierten den Einzug ins Champions-League-Halbfinale.

Was für ein irrer Schlagabtausch! Chelsea dreht beinahe das 1: 3-Hinspiel gegen Real. Die Königlichen verkürzen aber in der Verlängerung auf 2: 3 und steigen mit einem Gesamtscore von 5:4 auf.

Nach dem Spiel feierten die Real-Stars ausgiebig den Einzug ins Halbfinale. ÖFB-Star David Alaba legte dabei eine wilde Tanz-Einlage in der Kabine hin.

Chelsea stellt auf 3: 0 und hat Sensation vor Augen

Die "Blues", die in Madrid ganz in Gelb antraten, hatten am Wochenende mit 6: 0 gegen Southampton Selbstvertrauen getankt. Das merkte man auch: Von ruhigem Abtasten war keine Spur, von Anpfiff weg machten beide Seiten Druck. Und Chelsea durfte auch gleich jubeln: Mount leitete den Angriff über links ein, bekam den Ball über Umwege zurück und schoss ein (15.) - 1: 0 Chelsea! Kurz nach Seitenwechsel war Reals 3: 1-Hinspielsieg egalisiert. Ecke Mount, Alaba & Co. segelten am Ball vorbei und Rüdiger köpfte zum 2: 0 ein (51.).

Und Real? Die Hausherren wussten nicht, wie ihnen geschah. Chelsea bejubelte schon das 3: 0 durch Alonso (63.), das jedoch zwei Minuten später wegen Handspiels vom VAR aberkannt wurde. Dann ging es Schlag auf Schlag: Benzema köpfte nur an die Latte (66.), auf der anderen Seite schoss Werner ein (75.) - 3: 0 für Chelsea, die Engländer auf Halbfinal-Kurs!

Aber nicht lang. Rodrygo verwandelte eine Modric-Flanke direkt (80.) - 1: 3 aus Real-Sicht, Verlängerung. Dort war Chelseas Glück vorbei. Benzema köpfte ein (96.) - 2: 3 Real! Das Bernabéu bebte, die Königlichen stehen mit einem Gesamt-5: 4 im Halbfinale.