David Alaba: Heute startet seine letzte Real-Chance

Countdown läuft: In 15 Tagen ertönt LaLiga-Anpfiff

Der Urlaub ist vorbei: Ab heute startet auch Real Madrid als letzter LaLiga-Klub in die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/26. Neo-Trainer Xabi Alonso hat dabei keine einfache Aufgabe - innerhalb von nur 15 Tagen muss er den spanischen Vizemeister, nach einer titellosen Spielzeit, wieder in Topform bringen. Denn schon am 19. August steht das erste Ligaspiel gegen Osasuna an. Die Aufgabe ist jedoch kein leichte - denn es gibt noch viele offene Baustellen.

Alaba und Rodrygo trotzen der Streichliste

Ganz oben auf Xabi Alonsos To-do-Liste steht die Kaderplanung. Zwar hat der 43-Jährige die Defensive bereits mit Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold verstärkt, doch einige Personalien bereiten ihm weiterhin Kopfzerbrechen - allen voran David Alaba.

Der ÖFB-Kapitän gilt intern als Problemfall. Wie bereits mehrfach berichtet, plant Alonso nicht mehr mit dem verletzungsanfälligen 33-Jährigen. Die "Blancos" sollen sogar bereit sein, Alaba für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von fünf Millionen Euro ziehen zu lassen. Mögliche Abnehmer stehen bereit: Neben Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr zeigt offenbar auch Fenerbahçe-Trainer José Mourinho Interesse am Defensivspieler. Der portugiesische Star-Coach soll Alaba sogar eine Stammplatzgarantie in Aussicht gestellt haben. Dennoch stellt sich der Österreicher bislang quer - einen Wechsel schließt er kategorisch aus. Alaba will seinen Vertrag bei Real erfüllen und sich zurück in die Mannschaft kämpfen.

Ein weiterer Wackelkandidat ist Rodrygo Goes. Auch der Brasilianer denkt trotz konkretem Interesse aus der Premier League - unter anderem von Arsenal und Tottenham -nicht an einen Abschied. Rodrygo möchte bleiben und sich unter Alonso beweisen.

WSG bittet das weiße Ballett zum Tivoli-Tanz

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich schon bald -und für Alaba sogar auf vertrautem Terrain: Denn am 12. August (19 Uhr) trifft Real im bislang einzigen geplanten Testspiel im Innsbrucker Tivoli-Stadion auf den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol.Der Ticketverkauf für den Kracher startet morgen um 12 Uhr.