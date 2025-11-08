Alles zu oe24VIP
Alaba
© Getty

Gegen Rayo Vallecano

Gut für ÖFB-Team: Alaba wieder im Real-Kader

08.11.25, 16:53
David Alaba kehrt für das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Rayo Vallecano in den Kader von Real Madrid zurück. 

Das bestätigte Spaniens Fußball-Rekordmeister am Samstag. Alaba hatte am 19. Oktober eine Wadenverletzung erlitten und seither kein Spiel mehr absolviert.

Seine Genesung ist auch eine gute Nachricht für das ÖFB-Team, das am kommenden Samstag auf Zypern und am darauffolgenden Dienstag gegen Bosnien um das WM-Ticket kämpft. Für das Zypern-Match ist Alaba gesperrt.

