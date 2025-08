Knalleffekt: David Alaba (33) lehnt Millionen-Abfindung von Real ab

Der ÖFB-Star hat ein Angebot von Real Madrid abgelehnt, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden.

Laut dem spanischen Portal tribuna hat der 33-jährige Wiener klargestellt: Er will bis Juni 2026 bei den „Königlichen“ bleiben. Der spanische Rekordmeister hatte Alaba – ähnlich wie zuvor Eden Hazard – eine Abfindung für eine vorzeitige Vertragsauflösung angeboten, um die Gehaltskosten zu senken. Doch der Wiener winkte ab. Er wolle Real „in gutem Einvernehmen verlassen, wenn der Vertrag ausläuft“ und bis dahin alles geben, sofern er fit ist.

Alaba casht 22,5 Mio. Euro im Jahr

Trotz zahlreicher Verletzungsprobleme in der Vorsaison (nur 14 Einsätze) bleibt der Verteidiger dem CL-Rekordsieger treu. Laut spanischen Medien respektiert der Klub seine Entscheidung und lobt seine Ehrlichkeit und Professionalität. Zur Erinnerung: Alaba ist mit einem kolportieren Jahresgehalt von 22,5 Millionen Euro, hinter Top-Verdiener Kylian Mbappe, die Nummer 2 in der internen Gehaltsliste.

Jetzt entscheidet Trainer Alonso

Klar ist: Mit Neuzugang Dean Huijsen steigt der Konkurrenzkampf in der Defensive. Unter Neo-Trainer Xabi Alonso will Alaba noch einmal voll angreifen. Heute hat er dazu die erste Möglichkeit: Real startet offiziell in die Vorbereitung für die neue Saison. Alaba ist mit dabei – so auch beim Testspiel am 12. August am Innsbrucker Tivoli gegen den heimischen Bundesligisten WSG Tirol.