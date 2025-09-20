Kommt es heute zum großen Alaba-Knall?

ÖFB-Kapitän steht heute vor seinem Startelf-Debüt in dieser Saison.

Die Zeit als Reservist könnte sich für David Alaba dem Ende neigen. Die Defensive von Real Madrid ächzt schon früh in der Saison: Dean Huijsen ist gesperrt, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy und nun auch Trent Alexander-Arnold (alle Oberschenkel) fallen verletzt aus.

Im Heimspiel gegen Tabellendritten Espanyol (16.15 Uhr, live auf DAZN) fehlt den Königlichen damit fast die halbe Abwehr - und plötzlich rückt der ÖFB-Kapitän in den Fokus. Alaba, der im Sommer noch mit einem Abschied in Verbindung gebracht wurde und bislang erst zwei Minuten (ohne Nachspielzeit) in der La Liga absolvierte, könnte nun als Retter der Defensive glänzen.

Alonso: »Alle haben Beitrag geleistet«

Trainer Xabi Alonso lobt den 33-Jährigen: "Alle haben ihren Beitrag geleistet und sind bereit -wie Alaba. Er hat zwar nur fünf Minuten gespielt, aber sehr gut." Zudem kündigte der Spanier für die kommenden Partien bereits Rotation an: "Wir werden jeden Spieler brauchen. Es steht eine Phase mit vielen Spielen bevor. Hoffentlich bleiben wir von Verletzungen verschont. Wichtig ist, dass alle eingebunden sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

Alaba will sich wieder unverzichtbar machen

Seine Vielseitigkeit macht Alaba besonders wertvoll. Neben der Innenverteidigung kann er auch als Außenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld aushelfen -wie beim Testspiel im August gegen WSG Tirol. Zusätzlich stehen Raul Asencio und Aurélien Tchouaméni als Optionen bereit. Das bedeutet: Alaba könnte seine ersten 90 Minuten seit dem Copa-del-Rey-Halbfinale im April 2025 möglicherweise in einer ungewohnten Rolle absolvieren.

Fakt ist: Bekommt er die Chance in der Startelf, wird der Wiener alles geben - nicht nur, um sich bei Real wieder unverzichtbar zu machen, sondern auch mit Blick auf die WM 2026 in Nordamerika. Die Abwehr von Real hofft auf ihren Retter -und Alaba könnte genau der Mann sein