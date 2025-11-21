Nach WM-Ekstase: Neuer Tiefschlag für David Alaba

Real-Trainer Xabi Alonso setzt weiter nicht auf den ÖFB-Kapitän.

Seit Dienstag ist es fix: David Alaba fährt mit Österreich zur WM und krönt damit seine ruhmreiche Karriere. Für den ÖFB-Kapitän wird es aber wohl schwierig, vor dem Turnier in Nordamerika Spielpraxis zu bekommen.

Wie berichtet, läuft der Vertrag des Österreichers im Sommer aus, die Zeichen stehen dabei deutlich auf Abschied. Trainer Xabi Alonso setzt in der Innenverteidigung auf andere Spieler und hat offenbar auch erhebliche Zweifel am Fitnesszustand des 33-Jährigen.

© Getty

Keine Option

Wie „Defensa Central“ berichtet, ist Alaba derzeit auch nach dem Ausfall von Éder Militao „keine Option“ für Alonso. Am Sonntag gegen Elche soll stattdessen der erst 22-jährige Álvaro Carreras spielen. Unklar ist, ob Alaba nach seiner jüngsten Verletzung (er fehlte auch in der WM-Quali) überhaupt im Kader stehen wird.

Unterdessen spekulieren spanische Medien weiterhin über die Zukunft des ÖFB-Kapitäns. Alaba wurde zuletzt mit Vereinen aus der MLS und Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Ein Wechsel bereits im Jänner scheint aber weiterhin unwahrscheinlich.