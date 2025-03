ÖFB-Star David Alaba (32) spricht über Karriere-Ende

Heute spielt unser ÖFB-Star mit Real um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Seine Zeit in Madrid neigt sich dem Ende zu.

ER ist mit Abstand unser erfolgreichster Fußballer aller Zeiten. Sowohl beim deutschen Rekordmeister FC Bayern als auch beim spanischen Rekord-Champion Real Madrid ist sein Name untrennbar mit Erfolg verbunden. Jetzt, im Alter von 32 Jahren, macht sich David Alaba offenbar Gedanken, wie es nach seinem Vertragsende in Madrid im Juni 2026 weitergehen soll.

"Ich habe ein Jahr verloren"

Im Gespräch mit der SportBILD lässt der Wiener ungewohnt tief blicken. Vor allem die Zeit rund um seinen Kreuzbandriss Anfang Dezember 2023 hat Alaba ins Grübeln gebracht. "Ich habe ein Jahr verloren, das ich sicherlich hinten dranhängen möchte. Vor der Verletzung habe ich darüber ein wenig nachgedacht: Wie will ich meine Karriere einmal beenden? Dann kamen andere Prioritäten und Gedanken. Ich bin einfach froh, wieder das tun zu können, was ich am meisten liebe."

Rückkehr zu den Bayern?

Auch bei den heimischen Fans ist die Sehnsucht nach einem fitten Kapitän wieder groß. Zur Erinnerung: Nach 448 Tagen wird der 105-fache Nationalspieler wieder für das ÖFB-Team im Rahmen der Nations-League-Play-off-Duelle gegen Serbien auflaufen. Während der Abwehrboss in Österreich eine Fixgröße ist, scheint sich seine Zeit bei Real Madrid dem Ende zu nähern. Der Vertrag bei den Königlichen endet im Juni 2026. Alabas Titelhunger ist trotz seiner Trophäensammlung (zehnmal deutscher Meister, zweimal spanischer Meister und viermal Champions-League-Sieger) noch nicht gestillt, berichtet die Sport-BILD. Ein Indiz, dass Alaba im nächsten Jahr zu seinen Bayern zurückkehren könnte?